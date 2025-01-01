Встигніть подати роботу: премія КонтраFACTS Media Awards продовжила прийом заявок до 10 жовтня





До участі у премії можуть долучитися радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні творці контенту для соціальних мереж (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube), подкастів та інших цифрових форматів.



Призовий фонд складає понад 150 тисяч гривень:



1 місце – 70 000 грн

2 місце – 35 000 грн

3 місце – 25 000 грн



Додаткові спеціальні відзнаки від членів журі – по 20 000 грн кожна.

Усі учасники, матеріали яких були прийняті до участі у конкурсі згідно з правилами, отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2000 грн.



Конкурс організовує Асоціація «Укртютюн» за підтримки партнерів – Європейської Бізнес Асоціації, Київської організації Національної спілки журналістів України, проєкту «Ні контрабанді!», та інформаційних партнерів – інформагентства Інтерфакс-Україна і ділового видання The Page.



Премія проводиться щорічно, щоб привернути увагу до серйозної проблеми – нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні. У квітні 2025 року рівень нелегальної торгівлі сягнув 16,2% (проти 14,1% на початку року та 12,6% у жовтні 2024), а частка підробленої продукції зросла до 8,8%, свідчать дані дослідницької компанії KANTAR.



Річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн. Саме тому так важливо, щоб професійне та всебічне висвітлення проблеми нелегальної торгівлі у медіа, розкриття її руйнівних наслідків для суспільства та економіки стало потужним інструментом у боротьбі з цим негативним явищем.



Роботи приймаються на електронну пошту: [email protected]



Більше інформації про премію можна знайти на офіційному сайті: https://ukrtyutyun.com/contrafacts-media-awards-2025



