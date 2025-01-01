Встигніть подати роботу: премія КонтраFACTS Media Awards продовжила прийом заявок до 10 жовтня

Встигніть подати роботу: премія КонтраFACTS Media Awards продовжила прийом заявок до 10 жовтня
Організатори III Всеукраїнської премії журналістських робіт КонтраFACTS Media Awards оголосили про продовження терміну приймання заявок до 10 жовтня включно. Конкурс відзначає кращі журналістські матеріали, присвячені боротьбі з нелегальною торгівлею тютюновими виробами.

До участі у премії можуть долучитися радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні творці контенту для соціальних мереж (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube), подкастів та інших цифрових форматів.

Призовий фонд складає понад 150 тисяч гривень:

1 місце – 70 000 грн
2 місце – 35 000 грн
3 місце – 25 000 грн

Додаткові спеціальні відзнаки від членів журі – по 20 000 грн кожна.
Усі учасники, матеріали яких були прийняті до участі у конкурсі згідно з правилами, отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2000 грн.

Конкурс організовує Асоціація «Укртютюн» за підтримки партнерів – Європейської Бізнес Асоціації, Київської організації Національної спілки журналістів України, проєкту «Ні контрабанді!», та інформаційних партнерів – інформагентства Інтерфакс-Україна і ділового видання The Page.

Премія проводиться щорічно, щоб привернути увагу до серйозної проблеми – нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні. У квітні 2025 року рівень нелегальної торгівлі сягнув 16,2% (проти 14,1% на початку року та 12,6% у жовтні 2024), а частка підробленої продукції зросла до 8,8%, свідчать дані дослідницької компанії KANTAR.

Річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн. Саме тому так важливо, щоб професійне та всебічне висвітлення проблеми нелегальної торгівлі у медіа, розкриття її руйнівних наслідків для суспільства та економіки стало потужним інструментом у боротьбі з цим негативним явищем.

Роботи приймаються на електронну пошту: [email protected]

Більше інформації про премію можна знайти на офіційному сайті: https://ukrtyutyun.com/contrafacts-media-awards-2025

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: КонтраFACTS Media Awards
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Ходачкевича
Сьогодні, 10:39
Школяр із Луцька виборов золоту медаль на міжнародному шоу винаходів
Сьогодні, 10:32
Встигніть подати роботу: премія КонтраFACTS Media Awards продовжила прийом заявок до 10 жовтня
Сьогодні, 10:27
Посадовець МЗС легалізовував росіян у країнах ЄС
Сьогодні, 10:26
Волинянин зачаровує каверами, народними піснями та гітарними соло
Сьогодні, 10:10
Медіа
відео
1/8