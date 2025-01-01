Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Ходачкевича

ХОДАЧКЕВИЧ Олександр Миколайович.



Про це



"Олександр народився 3 січня 1986 року в місті Горохові, де і жив з родиною до цього часу.



Під час повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю Герой без сумнівів став на захист Батьківщини, адже був палким патріотом.



Служив солдатом відділення оперативного призначення. Та, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок із захисту України на території Дніпропетровщини, він втратив найцінніше - своє життя...



Його мужність, відданість і любов до України назавжди залишаться у нашій пам’яті.



Від імені усієї громади висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про місце і час зустрічі Воїна, а також проведення церемонії поховання повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

