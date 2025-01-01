Волинянин удома організував наркопритон

У Камінь-Каширському районі правоохоронці викрили фігуранта, якийРеалізували матеріали кримінального провадження камінь-каширські поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури; зловмиснику повідомили про підозру, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Працівники Камінь-Каширського РВП отримали оперативну інформацію, що в одному з сіл району мешканець просто в своєму помешканні організував так званий наркопритон. Тут збирались різні люди та незаконно вживали наркотичні засоби і психотропні речовини.Поліцейські, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели в домі санкціонований обшук, під час якого вилучили канабіс та інші речові докази.Організатора, 1991 року народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України.Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 317 Кримінального Кодексу, санкція якої – позбавлення волі від 4 до 8 років.