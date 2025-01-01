Волинянин удома організував наркопритон
Сьогодні, 11:00
У Камінь-Каширському районі правоохоронці викрили фігуранта, який організував в себе вдома наркопритон.
Реалізували матеріали кримінального провадження камінь-каширські поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури; зловмиснику повідомили про підозру, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Працівники Камінь-Каширського РВП отримали оперативну інформацію, що в одному з сіл району мешканець просто в своєму помешканні організував так званий наркопритон. Тут збирались різні люди та незаконно вживали наркотичні засоби і психотропні речовини.
Поліцейські, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели в домі санкціонований обшук, під час якого вилучили канабіс та інші речові докази.
Організатора, 1991 року народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 317 Кримінального Кодексу, санкція якої – позбавлення волі від 4 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Реалізували матеріали кримінального провадження камінь-каширські поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури; зловмиснику повідомили про підозру, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Працівники Камінь-Каширського РВП отримали оперативну інформацію, що в одному з сіл району мешканець просто в своєму помешканні організував так званий наркопритон. Тут збирались різні люди та незаконно вживали наркотичні засоби і психотропні речовини.
Поліцейські, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели в домі санкціонований обшук, під час якого вилучили канабіс та інші речові докази.
Організатора, 1991 року народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 317 Кримінального Кодексу, санкція якої – позбавлення волі від 4 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Посмертні нагороди волинських Героїв отримали рідні
Сьогодні, 11:33
Шість країн НАТО оплатили ракети для Patriot і HIMARS
Сьогодні, 11:09
Волинянин удома організував наркопритон
Сьогодні, 11:00
Війна забрала життя воїна з Волині Олександра Ходачкевича
Сьогодні, 10:39