Волинянин удома організував наркопритон
У Камінь-Каширському районі правоохоронці викрили фігуранта, який організував в себе вдома наркопритон.

Реалізували матеріали кримінального провадження камінь-каширські поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури; зловмиснику повідомили про підозру, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Працівники Камінь-Каширського РВП отримали оперативну інформацію, що в одному з сіл району мешканець просто в своєму помешканні організував так званий наркопритон. Тут збирались різні люди та незаконно вживали наркотичні засоби і психотропні речовини.

Поліцейські, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели в домі санкціонований обшук, під час якого вилучили канабіс та інші речові докази.

Організатора, 1991 року народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 317 Кримінального Кодексу, санкція якої – позбавлення волі від 4 до 8 років.


