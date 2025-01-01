Посмертні нагороди волинських Героїв отримали рідні

посмертні нагороди полеглих Героїв їхнім родинами.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Героям із Нововолинська присвоєно посмертні нагороди.



Орденом «За мужність» III ступеня нагороджено Сергія Хому.



Відзнаки «Хрест воїна-єгеря» І ступеня присвоєно Захисникам Руслану Медвідю та Сергію Вознюку.



Сьогодні разом із військовими вручив нагороди сімʼям загиблих.



«Громада памʼятає їх подвиг. Доземно вклоняємося родинам за Героїв. Вічна їм памʼять!» - зазначив Борис Карпус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську сьогодні, 30 вересня, вручилиполеглих Героїв їхнім родинами.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаГероям із Нововолинська присвоєно посмертні нагороди.Орденом «За мужність» III ступеня нагородженоВідзнаки «Хрест воїна-єгеря» І ступеня присвоєно ЗахисникамтаСьогодні разом із військовими вручив нагороди сімʼям загиблих.«Громада памʼятає їх подвиг. Доземно вклоняємося родинам за Героїв. Вічна їм памʼять!» - зазначив Борис Карпус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію