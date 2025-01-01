Посмертні нагороди волинських Героїв отримали рідні
Сьогодні, 11:33
У Нововолинську сьогодні, 30 вересня, вручили посмертні нагороди полеглих Героїв їхнім родинами.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Героям із Нововолинська присвоєно посмертні нагороди.
Орденом «За мужність» III ступеня нагороджено Сергія Хому.
Відзнаки «Хрест воїна-єгеря» І ступеня присвоєно Захисникам Руслану Медвідю та Сергію Вознюку.
Сьогодні разом із військовими вручив нагороди сімʼям загиблих.
«Громада памʼятає їх подвиг. Доземно вклоняємося родинам за Героїв. Вічна їм памʼять!» - зазначив Борис Карпус.
