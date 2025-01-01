Посмертні нагороди волинських Героїв отримали рідні

Посмертні нагороди волинських Героїв отримали рідні
У Нововолинську сьогодні, 30 вересня, вручили посмертні нагороди полеглих Героїв їхнім родинами.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Героям із Нововолинська присвоєно посмертні нагороди.

Орденом «За мужність» III ступеня нагороджено Сергія Хому.

Відзнаки «Хрест воїна-єгеря» І ступеня присвоєно Захисникам Руслану Медвідю та Сергію Вознюку.

Сьогодні разом із військовими вручив нагороди сімʼям загиблих.

«Громада памʼятає їх подвиг. Доземно вклоняємося родинам за Героїв. Вічна їм памʼять!» - зазначив Борис Карпус.


Теги: нагорода, війна
