Шість країн НАТО оплатили ракети для Patriot і HIMARS





Як повідомляє Володимир Зеленський.



Він нагадав, що цю програму створили спільно НАТО та США, вона запрацювала в серпні 2025 року.



Перший пакет на суму 578 млн доларів профінансували Нідерланди. Другий – на 495 млн доларів – забезпечили Данія, Норвегія та Швеція. Третій пакет на 500 млн доларів профінансувала Німеччина. Ще один пакет у 500 млн доларів оголосила Канада. Постачання перших двох пакетів розпочалося в середині вересня.



Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.



"Програма працює, дуже активно допомагає, це саме та програма, що дає нам змогу купувати американську зброю за кошти партнерів у Альянсі. І це такі речі, як ракети для Patriot і ракети для HIMARS", - наголосив Зеленський.



Наразі американська сторона узгоджує з Україною п’ятий та шостий пакети. Паралельно почалася робота над наповненням сьомого, восьмого, дев’ятого та десятого пакетів. Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія та Ісландія заявили про готовність зробити внески до п’ятого пакета.



Україна розраховує в жовтні додатково наповнити цю програму, а загальною метою є додавати в неї по мільярду доларів щомісяця. Ініціатива PURL спрямована на забезпечення швидкого постачання систем і озброєння, які можна придбати у США, щоб зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого і тривалого миру



Що таке PURL



Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це спільна ініціатива США та НАТО, створена для прискорення постачання озброєнь Україні. У межах цієї програми Київ формує список найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.



Країни-партнери фінансують закупівлю американських зразків озброєння, які відповідають заявленим потребам. Гроші надходять на спеціальний рахунок НАТО, після чого зброю купують безпосередньо у США.



У вересні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.

