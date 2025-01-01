Школяр із Луцька виборов золоту медаль на міжнародному шоу винаходів

Учень Волинського наукового ліцею Волинської обласної радивиборов золоту медаль на Міжнародному шоу винаходів INOVA 2025 у Загребі.Про це у фейсбуці повідомляє Мала академія наук Волині.У столиці Хорватії відбулося Міжнародне шоу винаходів INOVA 2025 — одна з найстаріших і найпрестижніших виставок у світі, історія якої бере початок ще з 1971 року. Цей форум щороку об’єднує юних новаторів та науковців із різних куточків планети.Цьогоріч у конкурсі взяли участь команди з 25 країн світу, представляючи найсміливіші ідеї та найсучасніші технічні розробки.І серед світових новаторів гучно прозвучала Волинь. Антон Вовк, учень Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради виборов золоту медаль за проєкт «Аналіз динаміки водності території Волинської області за дистанційними даними».Науковий керівник —, доцент Луцького національного технічного університету.