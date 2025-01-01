Посадовець МЗС легалізовував росіян у країнах ЄС

Працівники СБУ та Нацполіція викрили посадовця МЗС України, який «легалізовував» росіян в країнах Євросоюзу.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція у взаємодії з Міністерством закордонних справ України викрили схему «легалізації» громадян рф на території Євросоюзу.

За результатами комплексних заходів викрито радника одного з департаментів МЗС нашої держави, який у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.
Як встановило розслідування, оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення рф, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.

Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав «замовлення» від громадян росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах.

За матеріалами справи, за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави.

Для пошуку «замовників» чиновник використовував мережу посередників, які знаходились на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності «легалізованих» росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб рф.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу. Розслідування та процесуальні кроки відбуваються у взаємодії та за повного сприяння з боку МЗС.

Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

