Підтвердили загибель волинянина у бою на Донеччині
Через майже рік таки підтвердили загибель на Донеччині військовослужбовця з Волині Василя Приймайка.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

«З великим жалем і смутком знову інформуємо про непоправну втрату для Камінь-Каширської громади. Місяці очікувань та сподівань обірвала страшна звістка. Підтвердили загибель нашого краянина, вірного сина України, жителя села Полиці – Приймака Василя Сергійовича, 1993 року народження», - зазначили у міськраді.

Життя бійця обірвалося в Донецькій області 20 листопада 2024 року.

«Вічна і світла пам'ять Герою, який мужньо боронив рубежі нашої держави, тепер вже воїн небесного війська. Низько схиляємо голови у скорботі перед загиблим солдатом. Немає таких слів, які би змогли розрадити страшне горе родини. Висловлюємо щирі співчуття близьким і рідним людям Василя Приймака. Ваш біль вічний, як і пам'ять про хороброго, мужнього воїна України. Сил та Божої опіки вам», - йдеться у повідомленні.

Деталі зустрічі солдата на рідній землі повідомлять додатково.

Теги: загиблі, війна
Підтвердили загибель волинянина у бою на Донеччині
