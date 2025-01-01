Убили цілу родину з дітьми: росіяни вдарили дроном по будинку на Сумщині

У ніч проти 30 вересня росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині. Там жило подружжя та двоє їхніх дітей — уся сім’я загинула.Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністраціїПодружжя з двома маленькими дітьми мешкало в селі Чернеччина Краснопільської громади. Внаслідок російського удару вони всі загинули.Так, з-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих — батьків та їхніх синів 6 і 4 років.«Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини. Загибель родини в Чернеччині — трагедія, яку ми ніколи не забудемо і не пробачимо», — написав Григоров.Ворог атаку Сумську область щоденно. Зокрема, прицільно дронами.