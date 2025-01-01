Убили цілу родину з дітьми: росіяни вдарили дроном по будинку на Сумщині

Убили цілу родину з дітьми: росіяни вдарили дроном по будинку на Сумщині
У ніч проти 30 вересня росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині. Там жило подружжя та двоє їхніх дітей — уся сім’я загинула.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Подружжя з двома маленькими дітьми мешкало в селі Чернеччина Краснопільської громади. Внаслідок російського удару вони всі загинули.

Так, з-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих — батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

«Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини. Загибель родини в Чернеччині — трагедія, яку ми ніколи не забудемо і не пробачимо», — написав Григоров.

Ворог атаку Сумську область щоденно. Зокрема, прицільно дронами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель волинянина у бою на Донеччині
Сьогодні, 09:46
Розшукують безвісти зниклого 14-річного лучанина
Сьогодні, 09:35
Убили цілу родину з дітьми: росіяни вдарили дроном по будинку на Сумщині
Сьогодні, 09:13
Подружжя параспортсменів з Волині вибороли срібло на чемпіонаті світу з веслування
Сьогодні, 08:25
У 2025 році волинські громади хочуть купити 31 шкільний автобус
Сьогодні, 07:32
Медіа
відео
1/8