Убили цілу родину з дітьми: росіяни вдарили дроном по будинку на Сумщині
Сьогодні, 09:13
У ніч проти 30 вересня росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині. Там жило подружжя та двоє їхніх дітей — уся сім’я загинула.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Подружжя з двома маленькими дітьми мешкало в селі Чернеччина Краснопільської громади. Внаслідок російського удару вони всі загинули.
Так, з-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих — батьків та їхніх синів 6 і 4 років.
«Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини. Загибель родини в Чернеччині — трагедія, яку ми ніколи не забудемо і не пробачимо», — написав Григоров.
Ворог атаку Сумську область щоденно. Зокрема, прицільно дронами.
