Подружжя параспортсменів з Волині вибороли срібло на чемпіонаті світу з веслування

Ковельчанинразом із дружиноювибороли срібло на чемпіонаті світу з пара академічного веслування.На чемпіонаті світу-2025 з пара академічного веслування, що проходив у Шанхаї (Китай) з 21 по 28 вересня, ковельчанин Станіслав Самолюк разом зі своєю дружиною Дарією Котик здобули срібну медаль у класі PR3 Mix2x.На дистанції 2000 м український екіпаж показав результат 7:05.33, поступившись лише команді з Німеччини та випередивши сильних суперників з Австралії.Станіслав — вихованець заслуженого тренера України Валерія Дружиновича.Це вже не перший вагомий успіх спортсмена, але цьогорічне «срібло» світового рівня має особливу цінність. Адже здобуте воно в напруженій боротьбі, у човні, де об’єднались не лише майстерність й витривалість, а й довіра подружжя.Станіслав і Дарія виходять на воду й показують: Україна є, вона сильна, вона вільна, вона бореться.Вітаємо спортсменів із визначним досягненням та бажаємо нових перемог і яскравих звершень!