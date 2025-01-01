Подружжя параспортсменів з Волині вибороли срібло на чемпіонаті світу з веслування

Ковельчанин Станіслав Самолюк разом із дружиною Дарією Котик вибороли срібло на чемпіонаті світу з пара академічного веслування.

На чемпіонаті світу-2025 з пара академічного веслування, що проходив у Шанхаї (Китай) з 21 по 28 вересня, ковельчанин Станіслав Самолюк разом зі своєю дружиною Дарією Котик здобули срібну медаль у класі PR3 Mix2x.

На дистанції 2000 м український екіпаж показав результат 7:05.33, поступившись лише команді з Німеччини та випередивши сильних суперників з Австралії.

Станіслав — вихованець заслуженого тренера України Валерія Дружиновича.

Це вже не перший вагомий успіх спортсмена, але цьогорічне «срібло» світового рівня має особливу цінність. Адже здобуте воно в напруженій боротьбі, у човні, де об’єднались не лише майстерність й витривалість, а й довіра подружжя.

Станіслав і Дарія виходять на воду й показують: Україна є, вона сильна, вона вільна, вона бореться.

Вітаємо спортсменів із визначним досягненням та бажаємо нових перемог і яскравих звершень!

