У 2025 році волинські громади хочуть купити 31 шкільний автобус





Від початку 2025-го новий транспорт для перевезення учнів отримали 15 територіальних громад, розповіла Наталія Матвіюк.



Журналісти протестували новий транспорт до гімназії в селі Верба Володимирського району. У сусідньому селі Охнівка о 8:20 збираються школярі: чекають автобус, аби дістатися навчального закладу.



Школяр Богдан Артисюк розповів, що кожного ранку на зупинці збираються 10-15 дітей. "Я встаю о 7 годині. О 8:05 вже йду на зупинку, чекаю автобус. А додому приїжджаю шкільним автобусом десь о 14:30-14:40", — сказав учень.



Вчителька Оксана Біднюк, котра мешкає в селі Охнівка, доїжджає на роботу також шкільним транспортом.



"Мені дуже зручно, коли автобус приїжджає саме сюди, добираюся ним постійно. Я не переживаю, коли виходжу на автобус, бо ж тут дорога трохи є", — зазначила освітянка.



Щоранку до гімназії в селі Верба довозять 56 дітей із трьох навколишніх сіл та сусіднього міста Володимира, розповів вихователь Андрій, який супроводжує дітей.



"Стежу, щоб дитину ніде не забути, щоб всіх, кого привіз до школи, завезти назад. Щоб був порядок. Обов’язково ми ще прищипуємо дітей ременями безпеки", — зазначив чоловік.



У водія шкільного автобуса робочий день розпочинається о 7:30. Водій Сергій Гергель розповів: робить три рейси та має встигнути до першого уроку, який розпочинається о 9:00. Щодня долає маршрут протяжністю 115 кілометрів.



"Забувають деколи речі: курточки, шапки, потім мами приходять, на другий рейс забирають. Новий автобус, обладнаний пандусом для інвалідів: підняв, опустив, з коляскою заїхали сюди, розклалися, пристебнулися, поїхали. Обладнаний новою пічкою, пасками безпеки, пристібаються", — сказав водій.



У гімназії села Верба навчаються 110 учнів, половина дітей потребує довезення, зазначила директорка Валентина Шинкарук. Також у школі, з її слів, є інклюзивні класи, де навчається троє дітей з особливими освітніми потребами.



"Двоє діток на індивідуальній формі, одна з тих дівчаток пересувається на візку, навчається індивідуально, але часто є гостем в нашій школі, ми радо тут її вітаємо і перевезення такої дитини важливо. Тому що вона має можливість спілкуватися з однолітками. Крім того, на наступний рік до нас прийде ще одна дитина, яка пересувається теж на візку", — сказала освітянка.



Після уроків та занять у гуртках учні повертаються шкільним автобусом додому.



Наразі у громадах області є 274 шкільні автобуси, зазначила директорка обласного департаменту освіти і науки Наталія Матвіюк. Загалом на Волині не вистачає пів сотні шкільних автобусів.





