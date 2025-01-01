Волинські рятувальники відновлювалися за допомогою оздоровчої верхової їзди. ФОТО

Психологи ДСНС Волині організували для співробітників Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк відновлювальний захід у клубі оздоровчої верхової їзди, рекреації та соціальної реабілітації Антарес Луцьк.Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.У ході заходу рятувальники ознайомилися з особливостями догляду за кіньми, відвідали екскурсію територією клубу, а також прослухали історії про його мешканців, зокрема врятованих тварин із Гостомеля та Чорнобильської зони.Кульмінацією відновлювальної програми стала верхова прогулянка мальовничими краєвидами Волині. Іпотерапія сприяє зниженню психоемоційного напруження, допомагає відновити внутрішній баланс і дарує відчуття гармонії з природою.Окрім цього, під час зустрічі було застосовано поєднання іпотерапії з сучасними технологіями нейростимуляції Центру Життєстійкості Луцької ТГ. ГО «Fox house». Учасники пройшли сеанс за допомогою VR-окулярів Pure Purr, що забезпечують аудіовізуальну стимуляцію, спрямовану на зниження рівня стресу, тривожності та покращення якості сну.Такі заходи є дієвим інструментом психологічної підтримки, що допомагає рятувальникам залишатися міцними духом і впевнено продовжувати виконання своїх важливих завдань із захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій.