На Волині сміттєзвалище завдало шкоди довкіллю на понад 4 мільйони

З метою перевірки дотримання природоохоронного законодавства фахівцями Державної екологічної інспекції у Волинській області було проведено огляд земельної ділянки поблизу села Цегів.Сума збитків через порушення вимог щодо неналежного поводження з відходами склала понад 4 мільйони, - повідомляють у Державній екологічній інспекції Волинської області.Біля села Цегів, Мар’янівської селищної територіальної громади Луцького району, Волинської області - знаходиться земельна ділянка, що використовується для зберігання/захоронення твердих побутових відходів.Цей об’єкт має важливе значення для належного поводження з відходами в межах громад, адже він є місцем їх централізованого складування, що дає змогу запобігати появі стихійних сміттєзвалищ у лісах, на полях та інших землях, зберігаючи належний стан довкілля. Проте, його експлуатація повинна здійснюватися виключно з дотриманням вимог природоохоронного та санітарного законодавства.Під час проведення заходу, увагу приділено, як фактичному стану полігону, так і відповідності його експлуатації встановленим екологічним нормам.У ході перевірки спеціалісти Інспекції спільно з правоохоронними органами здійснили відбір проб ґрунту на території полігону та прилеглих до нього земель.Результати лабораторних досліджень засвідчили перевищення гранично допустимих концентрацій ряду хімічних речовин, що свідчить про наявність негативного впливу на стан довкілля та можливу загрозу для здоров’я населення.Крім того, за матеріалами, наданими правоохоронними органами, проведено розрахунок розміру шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок засмічення і забруднення земель. Сума складає 4 250 800 грн.Отримані дані свідчать про суттєві екологічні збитки, що потребують подальшого реагування у правовому полі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства.Таким чином, результати заходу підтвердили наявність порушень у сфері поводження з відходами та підкреслили необхідність посилення контролю за дотриманням екологічних норм на об’єктах подібного типу.