30 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначають ексначальник ГУ НП України у Волинській області(на фото) та колишній перший заступник Нововолинського міського головиТакож день народження 30 вересня в артиста Волинського народного хору, заслуженого артиста України30 вересня іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.Вітаємо усіх іменинників, а також бібліотекарів, перекладачів та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.30 вересня в Україні святкують Всеукраїнський день бібліотек. Це свято було встановлено в Україні Указом Президента від 14 травня 1998 року, щоб вшанувати великий внесок бібліотек у розвиток освіти, науки та культури. Бібліотеки в Україні мають давню історію, починаючи з часів Київської Русі, коли перші зібрання книг з’явилися в монастирях та церквах. Однією з найвідоміших бібліотек того часу була бібліотека Ярослава Мудрого при Софійському соборі в Києві. Сьогодні в Україні налічується понад 30 тисяч бібліотек, серед яких є національні, університетські, дитячі та спеціалізовані бібліотеки. Найбільша з них — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.Також 30 вересня День "Врятуйте коалу". Це свято було започатковане Австралійським фондом коал (AKF) у межах кампанії “Місяць порятунку коал”, яка триває протягом усього вересня. Мета цього дня — підвищити обізнаність про загрози, які стоять перед коалами, та зібрати кошти для збереження їхнього природного середовища проживання. Коали стикаються з багатьма проблемами, такими як втрата середовища існування, зміна клімату та хвороби.А ще 30 вересня Міжнародний день подкастів. Це свято було започатковане 2014 року Стівом Лі, засновником Modern Life Network, з метою популяризації подкастів як медіаформату. Подкасти — це цифрові медіафайли, які можна завантажити з Інтернету та слухати на мобільних пристроях або комп’ютерах у зручний час. Вони стали популярними завдяки своїй зручності та можливості поєднувати прослуховування з іншими справами. Цього дня організовуються різноманітні заходи, включаючи багатогодинні трансляції, в яких беруть участь розробники подкастів з усього світу. Це чудова нагода для подкастерів поділитися своїми проєктами та залучити нових слухачів.30 вересня святкують Міжнародний день перекладача. Це свято було започатковане Міжнародною федерацією перекладачів (FIT) 1953 року, а офіційно визнане 1991 року. Дата обрана на честь святого Єроніма, покровителя перекладачів, який здійснив переклад Біблії з оригіналу (івриту) на латину. Міжнародний день перекладача вшановує важливу роль перекладачів у сприянні діалогу, взаєморозумінню та співпраці між народами. Перекладачі допомагають долати мовні бар’єри, що сприяє розвитку культурного обміну та зміцненню миру у світі.