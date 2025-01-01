Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 30 вересня

Волинські синоптики прогнозують на Волині у вівторок, 30 вересня, дощ та хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, у Луцьку 30 вересня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11° тепла.

На території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Дощитиме. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла.

