У Луцьку водій в'їхав у бетонну стіну та паркан. ФОТО





Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.



29 вересня патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Шота Руставелі.



Водій Audi спершу зачепив металевий паркан, а згодом, рухаючись заднім ходом, — бетонну стіну. Автомобіль отримав механічні пошкодження.



Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

