У Луцьку водій в'їхав у бетонну стіну та паркан. ФОТО

В обласному центрі Волині водій в’їхав автівкою у паркан і бетонну стіну.

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

29 вересня патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Шота Руставелі.

Водій Audi спершу зачепив металевий паркан, а згодом, рухаючись заднім ходом, — бетонну стіну. Автомобіль отримав механічні пошкодження.

Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
