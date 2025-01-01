У Луцьку відкрили Центр підтримки сім'ї

В обласному центрі Волині відкрили Центр підтримки сім’ї за адресою вул. Кравчука, 19 Г.У цьому приміщенні родини з дітьми зможуть отримати ряд соціальних, освітніх та медичних послуг, у тому числі таких необхідних як денний догляд дітей з інвалідністю, послуга раннього втручання та послуга кризового втручання, - повідомляє Луцький міський головаЗа фінансової підтримки ЮНІСЕФ зробили капітальний ремонт приміщення, встановили меблі, техніку та обладнання. Фахівці соціальної сфери, які працюватимуть у центрі, пройшли відповідне навчання."Дякую нашим друзям – Дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ за черговий проєкт, реалізований разом. Ми здійснили вже багато спільних проєктів і дуже вдячні за таку увагу до нашого міста і громади, за те, що у такий важкий час маємо можливість покращувати соціальні послуги.Дякую уряду Німеччини за фінансування проєкту, всім нашим друзям, реабілітаційному центру “Джерело”, які допомагали у реалізації цього та інших проєктів", - йдеться у дописі Ігоря Поліщука.Під час війни діти, інститут сім’ї потребує особливої уваги, і значення такого центру важко переоцінити. Крім денного догляду та раннього втручання, тут надаватимуть консультації для сімей, навчання батьків та інше. Щиро бажаю, щоб ті хто звернуться в цей центр за допомогою, отримали необхідну підтримку від наших фахівців.