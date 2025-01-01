У Луцьку відкрили Центр підтримки сім'ї

У Луцьку відкрили Центр підтримки сім'ї
В обласному центрі Волині відкрили Центр підтримки сім’ї за адресою вул. Кравчука, 19 Г.

У цьому приміщенні родини з дітьми зможуть отримати ряд соціальних, освітніх та медичних послуг, у тому числі таких необхідних як денний догляд дітей з інвалідністю, послуга раннього втручання та послуга кризового втручання, - повідомляє Луцький міський голова Ігор Поліщук.
У Луцьку відкрили Центр підтримки сім'ї

За фінансової підтримки ЮНІСЕФ зробили капітальний ремонт приміщення, встановили меблі, техніку та обладнання. Фахівці соціальної сфери, які працюватимуть у центрі, пройшли відповідне навчання.
У Луцьку відкрили Центр підтримки сім'ї

"Дякую нашим друзям – Дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ за черговий проєкт, реалізований разом. Ми здійснили вже багато спільних проєктів і дуже вдячні за таку увагу до нашого міста і громади, за те, що у такий важкий час маємо можливість покращувати соціальні послуги.
Дякую уряду Німеччини за фінансування проєкту, всім нашим друзям, реабілітаційному центру “Джерело”, які допомагали у реалізації цього та інших проєктів", - йдеться у дописі Ігоря Поліщука.
У Луцьку відкрили Центр підтримки сім'ї
У Луцьку відкрили Центр підтримки сім'ї
У Луцьку відкрили Центр підтримки сім'ї
У Луцьку відкрили Центр підтримки сім'ї

Під час війни діти, інститут сім’ї потребує особливої уваги, і значення такого центру важко переоцінити. Крім денного догляду та раннього втручання, тут надаватимуть консультації для сімей, навчання батьків та інше. Щиро бажаю, щоб ті хто звернуться в цей центр за допомогою, отримали необхідну підтримку від наших фахівців.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Центр підтримки сім'ї, Ігор Поліщук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водій в'їхав у бетонну стіну та паркан. ФОТО
Сьогодні, 21:31
Вуличний шарм: як поєднувати черевики з денімом, костюмами та пуховиками
Сьогодні, 20:50
У Луцьку відкрили Центр підтримки сім'ї
Сьогодні, 20:36
Китай - єдина країна, яка може примусити рф до перемир'я, - Сікорський
Сьогодні, 19:06
На Волині поліцейські розшукали зниклих дітей і повернули їх матері
Сьогодні, 18:05
Медіа
відео
1/8