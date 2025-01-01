Китай - єдина країна, яка може примусити рф до перемир'я, - Сікорський

Тільки Китай може змусити Росію піти на припинення вогню з Україною. У Пекіна є вплив на Москву.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сікорський розповів, що його китайський колега Ван Ї запевнив в тому, що Китай "рішуче підтримує припинення вогню".

"Але, звичайно, одних слів недостатньо, необхідний тиск на Росію, щоб перемир'я стало можливим. І я особисто вважаю, що Китай - єдина країна, яка дійсно може змусити Росію погодитися на припинення вогню в цій війні", - зазначив він.

Глава МЗС нагадав, що в січні 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, військові РФ втрутилися у внутрішні справи Казахстану. І тоді, на його думку, "Пекін сказав Москві вийти, інакше вони припинять торгівлю, і Росія дійсно пішла".

Сікорський звернув увагу, що зараз Росія настільки залежить від Китаю, що Пекін має "дуже потужний важіль впливу". Але питання в тому, чи захоче Пекін ним скористатися.

Позиція Китаю

Нагадаємо, раніше спікер МЗС КНР Го Цзякунь звинуватив "інші країни" в розпалюванні війни РФ проти України.

На його думку, війна почалася нібито через регіональні протиріччя у сфері безпеки в Європі.

При цьому, коментуючи заклики Європи натиснути на Росію, він заявив, що Китай не є ні стороною, яка "розпалила конфлікт", ні його учасником.

