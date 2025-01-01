Лікаря-невролога на Волині, який продавав «інвалідність» за 2 тисячі доларів, судитимуть

«Вирішував питання» зі встановлення інвалідності – завідуючий відділенням територіального медичного об'єднання на Волині постане перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо завідуючого відділенням одного із територіальних медичних об'єднань області за фактом вчинення ним зловживання впливом (ч.2 ст.369-2 КК України).

Встановлено, що посадовець лікарні, будучи членом експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, отримав неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США від громадянина за «вирішення питання» щодо встановлення третьої групи інвалідності його брату.

За цю суму лікар-невролог обіцяв вплинути на прийняття потрібного рішення експертною командою.

Його затримали в липні цього року у Володимирі.

Від посади завідуючий відділенням відсторонений.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.

Головне фото - із сайту "Суспільне.Луцьк".

