Лікаря-невролога на Волині, який продавав «інвалідність» за 2 тисячі доларів, судитимуть
Сьогодні, 17:00
«Вирішував питання» зі встановлення інвалідності – завідуючий відділенням територіального медичного об'єднання на Волині постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо завідуючого відділенням одного із територіальних медичних об'єднань області за фактом вчинення ним зловживання впливом (ч.2 ст.369-2 КК України).
Встановлено, що посадовець лікарні, будучи членом експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, отримав неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США від громадянина за «вирішення питання» щодо встановлення третьої групи інвалідності його брату.
За цю суму лікар-невролог обіцяв вплинути на прийняття потрібного рішення експертною командою.
Його затримали в липні цього року у Володимирі.
Від посади завідуючий відділенням відсторонений.
Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.
