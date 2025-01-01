Обмін валюти онлайн за власним курсом у ПУМБ. Реклама





Як подати заявку на обмін валюти

У застосунку ПУМБ можна оформити заявку на купівлю або продаж валют онлайн, обравши найзручніші умови.



Клієнту потрібно виконати кілька простих кроків для оформлення заявки:



обрати валюту для операції — USD або EUR;

визначити тип операції — купівля чи продаж;

ввести бажаний курс обміну, який допускається у межах ±1 грн;

зазначити суму у гривні чи у валюті для обміну;

встановити строк дії заявки — 2, 3 або 4 тижні.

Як тільки встановлений курс досягне потрібної позначки або стане більш вигідним для клієнта, заявка автоматично виконується. Якщо ж за обраний період курс не відповідає вказаним параметрам, заявка анулюється.



Які умови діють для заявки

Функціонал має кілька важливих особливостей, на які варто звернути увагу перед створенням заявки.



на даний момент доступні лише дві валюти — USD та EUR;

при купівлі можна вказати курс на 1 грн нижче від поточного з кроком у 0.01 грн;

при продажу можна встановити курс на 1 грн вище від поточного з кроком у 0.01 грн;

обрати поточний курс неможливо, оскільки він недоступний для вибору.

Такі умови дозволяють клієнтам бути впевненими у тому, що операція виконається лише у зручний момент і на вигідних умовах. Це робить сервіс корисним інструментом для тих, хто уважно стежить за коливанням валютних курсів.



Покрокова інструкція для створення заявки

Щоб подати заявку через застосунок, потрібно пройти просту послідовність дій. Весь процес займає кілька хвилин і не потребує додаткових звернень у відділення:



у мобільному застосунку ПУМБ відкрити меню «Платежі», а далі перейти до «Валютний простірОбмін валют» – «Заявка на обмін валюти»;

за необхідності змінити тип операції та валюту, вказати бажаний курс обміну і натиснути «Продовжити»;

перевірити або змінити картки, з яких буде здійснено обмін, а також вказати суму у валюті чи гривні;

переглянути всі дані та за потреби обрати строк дії заявки, після чого натиснути «Створити заявку»;

дочекатися виконання заявки, яка активується одразу, як тільки курс досягне встановленого рівня.

Коли заявка прийнята, система автоматично контролює умови її виконання. Клієнт отримує результат без додаткових дій, що робить процес максимально простим і зрозумілим.



Обмін на вигідних умовах у зручний момент

Можливість встановити власний курс та бути впевненим, що операція виконається автоматично, надає клієнтам ПУМБ відчуття контролю і зручності. Це сучасний підхід до управління фінансами, коли не потрібно стежити за курсами щогодини чи поспішати у відділення. Достатньо створити заявку у смартфоні, і система зробить усе за вас.



Більше інформації про сервіс можна знайти на офіційній сторінці https://www.pumb.ua/purchase-currency-online.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

