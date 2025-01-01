Зустрічався з президентом, звільняв Київщину та Харківщину: на Волині дружина воїна ЗСУ народила сина





Про це



Нещодавно у Володимирському ТМО народився син військовослужбовця ЗСУ, командира батальйону безпілотних систем «SIRIUS» Володимира Кіндія.



Синочка військовослужбовця вирішили назвати Ернестом. Він народився на світ із вагою 3620 грамів та 55 сантиметрів росту.



Новоспечена мама Юлія Кіндій донедавна займалася важкою атлетикою, а тепер присвятить себе материнству.



Серед багатьох визначних моментів служби батька Володимира Кіндія – зустріч із Президентом України, якому він особисто розповідав про будову кулемета. Також брав участь у битві за Савур-Могилу, тримав оборону Макарова, одного з ключових містечок у битві за Київ. За звільнення Харківщини Володимир отримав орден «За мужність» III ступеня та нагрудний знак «Сталевий хрест».



"Дякуємо за довіру такої важливої події нашій команді акушерсько-гінекологічного відділення. Це дуже відповідально та водночас приємно для нас.



Щиро вітаємо з народженням малюка! Нехай росте здоровим та щасливим під мирним українським небом!", - зазначають медики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нове життя всупереч війні: У Володимирському ТМО народила дружина військовослужбовця ЗСУ.Про це повідомили у медзакладі.Нещодавно у Володимирському ТМО народився син військовослужбовця ЗСУ, командира батальйону безпілотних систем «SIRIUS»Синочка військовослужбовця вирішили назвати. Він народився на світ із вагою 3620 грамів та 55 сантиметрів росту.Новоспечена мамадонедавна займалася важкою атлетикою, а тепер присвятить себе материнству.Серед багатьох визначних моментів служби батька Володимира Кіндія – зустріч із Президентом України, якому він особисто розповідав про будову кулемета. Також брав участь у битві за Савур-Могилу, тримав оборону Макарова, одного з ключових містечок у битві за Київ. За звільнення Харківщини Володимир отримав орден «За мужність» III ступеня та нагрудний знак «Сталевий хрест»."Дякуємо за довіру такої важливої події нашій команді акушерсько-гінекологічного відділення. Це дуже відповідально та водночас приємно для нас.Щиро вітаємо з народженням малюка! Нехай росте здоровим та щасливим під мирним українським небом!", - зазначають медики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію