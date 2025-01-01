У Луцьку у вантажівці виявили тіло 39-річної жінки





Про це



За словами очевидців, тіло жінки виявили у фурі на стоянці далекобійників близько 11:00. На місці працювали правоохоронці. Як повідомили свідки, загиблій було 39 років.



У поліції Волині факт виявлення тіла жінка журналістам ВСН підтвердили.



«Наразі тіло доправили на судово-медичну експертизу. Обставини смерті встановлює поліція», — зазначили журналістам у ГУНП Волинської області.

