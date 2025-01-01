У Луцьку у вантажівці виявили тіло 39-річної жінки
Сьогодні, 16:08
У понеділок, 29 вересня, у Луцьку поблизу Гнідавського цукрового заводу виявили тіло жінки.
Про це ВСН стало відомо з власних джерел.
За словами очевидців, тіло жінки виявили у фурі на стоянці далекобійників близько 11:00. На місці працювали правоохоронці. Як повідомили свідки, загиблій було 39 років.
У поліції Волині факт виявлення тіла жінка журналістам ВСН підтвердили.
«Наразі тіло доправили на судово-медичну експертизу. Обставини смерті встановлює поліція», — зазначили журналістам у ГУНП Волинської області.
