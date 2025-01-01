Путін підписав указ про осінній призов до війська
Сьогодні, 16:33
Глава рф володимир путін підписав указ про осінній призов у 2025 році.
Про це повідомило пропагандистське агентство ТАСС, пише Громадське.
Осінній призов у збройних силах рф стартує з 1 жовтня. До 31 грудня там планують призвати 135 тисяч росіян віком від 18 до 30 років. Йдеться про тих громадян рф, що не перебувають у запасі.
Також із документа випливає, що звільнити мають тих військовослужбовців, чий термін служби вже закінчився.
Зазначимо, що тогоріч під час осіннього призову в росії призвали 133 тисяч громадян. Також восени 2024 року путін збільшив чисельність російських збройних сил на 179 тисяч — до 2 мільйонів 389 тисяч людей.
Крім того, станом на 1 вересня протягом 2025 року росія змогла призвати за контрактом приблизно 280 000 військовослужбовців.
