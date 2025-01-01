У Луцьку юні актори крокували червоною доріжкою та отримали свої «Оскари»





Про це



Зйомки 10 фільмів різних жанрів літнього сезону були представлені 25 вересня в «Адреналін Сіті».



Юні актори мали можливість розділити своє захоплення від споглядання фільмів із своєю участю з рідними, друзями, знайомими і навіть вчителями!



За умовами проєкту – вперше у кіно діти можуть себе побачити на великому екрані, а вже потім фільми доступні для завантаження та поширення.



Після перегляду цих яскравих, надзвичайно цікавих фільмів, усіх гостей чекала урочиста частина нагородження акторів на Червоній доріжці В МСУМК. Кожна дитина отримала спеціальну нагороду. А Амір Шахзад та Уляна Січкарук стали володарями Оскара за кращу чоловічу та жіночу роль сезону літа 2025 року.



«Завжди вірте в себе! Та у свої сили! І все у вас вийде»,- прокоментував свою перемогу актор Кіножурналу «Байки», учень Луцького ліцею № 2- Амір Шахзад.



«Довелося докласти чималих зусиль для досягнення цієї нагороди! Сьогодні я дуже щаслива і впевнена, що кожна людина може досягати успіху у всіх сферах свого життя, де вона забажає!» - такими були слова володарки Оскара, акторки «Байок», учениці Луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького Уляни Січкарук.



Неперевершена святкова атмосфера панувала впродовж заходу: яскраві образи акторів, по-справжньому щасливі посмішки, гордість в очах рідних, чудові світлини, виступи деяких акторів і спільна вже традиційна пісенька, присвята Кіножурналу «Байки»!



«Мій син Назар з великим задоволенням бере участь у зйомках в рамках Кіножурналу «Байки». А я з радістю підтримую таке чудове захоплення своєї дитини, оскільки бачу, що від фільму до фільму ролі йому вдаються все краще. У нашому арсеналі вже 5 фільмів і це лише початок! Син впевнено відчуває себе перед камерою, і, головне, що розвиваються його артистичні здібності, якими він наділений!» - говорить мама.



Своїм виступом прикрасила Прем'єру Роксолана Гурко, а також Юліана Дубай та Богдана і Діана Ольшевські.









«Ми запрошуємо на знімальний майданчик кожного юного лучанина та лучанку віком від 6 до 16 років. У нас немає обмежень. Кожна дитинка може спробувати себе у ролі справжнього актора.



Знімаємо фільми різних жанрів від комедій до жахів і навпаки. Ролі прописуємо під кожну дитинку індивідуально. У підсумку дитина отримає фільм із своєю участю, який можна продемонструвати рідним, друзям, зберегти на довгу згадку або навіть використати як портфоліо», - коментує програмна директорка Кіножурналу «Байки» у Луцьку – Алла Дмитрук.





Свято завершилося, але зйомки осіннього сезону лише розпочалися і команда «Байок» запрошує кожного юного жителя м. Луцьк до участі у зйомках яскравих, цікавих, колоритних фільмів з їх участю.



Запис на знімання за номером : 0507070150







