На Волині поліцейські розшукали зниклих дітей і повернули їх матері

На Волині поліцейські розшукали зниклих дітей і повернули їх матері
На Волині поліцейські оперативно розшукали дітей та повернули їх матері.

Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

28 вересня 2025 року о 13:09 надійшло повідомлення від жительки села Верхи про зникнення її дітей.

На виклик негайно виїхали наряди слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Правоохоронці оперативно організували пошукові заходи та злагоджено працювали над встановленням місця перебування дітей.

У результаті професійних і швидких дій поліцейських дітей вдалося знайти у найкоротший термін та повернути матері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, діти, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поліцейські розшукали зниклих дітей і повернули їх матері
Сьогодні, 18:05
Лікаря-невролога на Волині, який продавав «інвалідність» за 2 тисячі доларів, судитимуть
Сьогодні, 17:00
У Луцьку юні актори крокували червоною доріжкою та отримали свої «Оскари»
Сьогодні, 16:44
Обмін валюти онлайн за власним курсом у ПУМБ. Реклама
Сьогодні, 16:37
Путін підписав указ про осінній призов до війська
Сьогодні, 16:33
Медіа
відео
1/8