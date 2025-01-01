На Волині поліцейські розшукали зниклих дітей і повернули їх матері
Сьогодні, 18:05
На Волині поліцейські оперативно розшукали дітей та повернули їх матері.
Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
28 вересня 2025 року о 13:09 надійшло повідомлення від жительки села Верхи про зникнення її дітей.
На виклик негайно виїхали наряди слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Правоохоронці оперативно організували пошукові заходи та злагоджено працювали над встановленням місця перебування дітей.
У результаті професійних і швидких дій поліцейських дітей вдалося знайти у найкоротший термін та повернути матері.
