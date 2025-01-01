На Волині поліцейські розшукали зниклих дітей і повернули їх матері





Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.



28 вересня 2025 року о 13:09 надійшло повідомлення від жительки села Верхи про зникнення її дітей.



На виклик негайно виїхали наряди слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Правоохоронці оперативно організували пошукові заходи та злагоджено працювали над встановленням місця перебування дітей.



У результаті професійних і швидких дій поліцейських дітей вдалося знайти у найкоротший термін та повернути матері.

