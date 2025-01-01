Через «Ягодин» іноземець намагався провезти холодну зброю, ікони Богоматері та медалі із нацистською символікою

Через «Ягодин» іноземець намагався провезти холодну зброю, ікони Богоматері та медалі із нацистською символікою
Іноземець намагався вивезти з України предмети, що можуть бути культурними цінностями та холодною зброєю.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Під час митного огляду особистих речей пасажирів рейсового автобуса Київ – Познань, який виїжджав до Польщі через митний пост Ягодин, у 69-річного громадянина Фінляндії було виявлено одразу кілька обмежених до переміщення колекцій.

Про 6 ножів, що можуть бути холодною зброєю, митники сповістили правоохоронців. У повідомленні до поліцейських правопорушення, що містить ознаки злочину, попередньо кваліфіковане за ст. 263 Кримінального кодексу України. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут зброї без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Крім ножів, у чоловіка також вилучили підбірку на 345 специфічних фотокарток зі спецфонду МВС УРСР, пам’ятні медалі та нагрудні знаки із зображенням нацистської символіки, ікони Богоматері. Ці незадекларовані предмети, схожі на старовинні, передадуть на експертизу для визначення рівня культурної цінності.
Протокол про порушення митних правил складено за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Недекларування товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження та які переміщуються громадянами, - тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією таких товарів або без неї (за рішенням суду).
Сьогодні, 15:42
