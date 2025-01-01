У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Ігоря Охремчука

У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Ігоря Охремчука
Сьогодні, 29 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку попрощалися з полеглим на фронті захисником – лучанином Охремчуком Ігорем Володимировичем (01.08.1968 року народження).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Військовослужбовець загинув 21 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Глушівка Харківської області.

Віддати шану, попрощатися з Героєм та помолитися за упокій його душі разом з рідними, близькими та жителями громади прийшов заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич", - йдеться в повідомленні.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Ігоря Охремчука

Щирі співчуття рідним та близьким воїна.Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Ігоря Охремчука
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Ігоря Охремчука


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через «Ягодин» іноземець намагався провезти холодну зброю, ікони Богоматері та медалі із нацистською символікою
Сьогодні, 15:42
Волинські кінематографісти тріумфували на фестивалі «Дніпро-CINEMA» у Вінниці
Сьогодні, 15:15
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Ігоря Охремчука
Сьогодні, 15:02
УПЦ МП подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви
Сьогодні, 14:46
«Два старі діди». Зеленський відповів Лукашенку на пропозицію зустрітися
Сьогодні, 14:05
Медіа
відео
1/8