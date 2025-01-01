У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Ігоря Охремчука

Сьогодні, 29 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку попрощалися з полеглим на фронті захисником – лучанином(01.08.1968 року народження).Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Військовослужбовець загинув 21 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Глушівка Харківської області.Віддати шану, попрощатися з Героєм та помолитися за упокій його душі разом з рідними, близькими та жителями громади прийшов заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич", - йдеться в повідомленні.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.