У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Ігоря Охремчука
Сьогодні, 15:02
Сьогодні, 29 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку попрощалися з полеглим на фронті захисником – лучанином Охремчуком Ігорем Володимировичем (01.08.1968 року народження).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Військовослужбовець загинув 21 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Глушівка Харківської області.
Віддати шану, попрощатися з Героєм та помолитися за упокій його душі разом з рідними, близькими та жителями громади прийшов заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Військовослужбовець загинув 21 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Глушівка Харківської області.
Віддати шану, попрощатися з Героєм та помолитися за упокій його душі разом з рідними, близькими та жителями громади прийшов заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через «Ягодин» іноземець намагався провезти холодну зброю, ікони Богоматері та медалі із нацистською символікою
Сьогодні, 15:42
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого Героя Ігоря Охремчука
Сьогодні, 15:02