«Два старі діди». Зеленський відповів Лукашенку на пропозицію зустрітися
Президент України Володимир Зеленський каже, що йому важко реагувати на пропозицію очільника Білорусі Олександра Лукашенка, який закликав його зустрітися. За словами українського лідера, той «живе у своєму світі».

Про це Зеленський сказав під час Варшавського безпекового форуму, передають «Новини. LIVE», пише Громадське.

За його словами, білоруський очільник ізолював себе у своєму домі розміром з країну.

«Він у своєму світі, але <російський лідер володимир> путін іноді навідується, і вони базікають, два старі діди. Важко коментувати», — каже український президент.

Водночас Зеленський закликав Лукашенка пам'ятати, що його країна незалежна.

Днями після зустрічі з путіним самопроголошений президент Білорусі висловив бажання особисто поговорити із Зеленським: «Мені є що йому сказати, і, думаю, настав той час, коли ми маємо вступити в консультації. Нам, керівникам трьох слов’янських держав, треба сісти й домовитися про завершення цієї незрозумілої війни».

Крім того, він закликав українського президента «заспокоїтися» й розглянути «дуже хорошу пропозицію» щодо завершення війни з росією.

