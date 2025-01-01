«Два старі діди». Зеленський відповів Лукашенку на пропозицію зустрітися
Сьогодні, 14:05
Президент України Володимир Зеленський каже, що йому важко реагувати на пропозицію очільника Білорусі Олександра Лукашенка, який закликав його зустрітися. За словами українського лідера, той «живе у своєму світі».
Про це Зеленський сказав під час Варшавського безпекового форуму, передають «Новини. LIVE», пише Громадське.
За його словами, білоруський очільник ізолював себе у своєму домі розміром з країну.
«Він у своєму світі, але <російський лідер володимир> путін іноді навідується, і вони базікають, два старі діди. Важко коментувати», — каже український президент.
Водночас Зеленський закликав Лукашенка пам'ятати, що його країна незалежна.
Днями після зустрічі з путіним самопроголошений президент Білорусі висловив бажання особисто поговорити із Зеленським: «Мені є що йому сказати, і, думаю, настав той час, коли ми маємо вступити в консультації. Нам, керівникам трьох слов’янських держав, треба сісти й домовитися про завершення цієї незрозумілої війни».
Крім того, він закликав українського президента «заспокоїтися» й розглянути «дуже хорошу пропозицію» щодо завершення війни з росією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Зеленський сказав під час Варшавського безпекового форуму, передають «Новини. LIVE», пише Громадське.
За його словами, білоруський очільник ізолював себе у своєму домі розміром з країну.
«Він у своєму світі, але <російський лідер володимир> путін іноді навідується, і вони базікають, два старі діди. Важко коментувати», — каже український президент.
Водночас Зеленський закликав Лукашенка пам'ятати, що його країна незалежна.
Днями після зустрічі з путіним самопроголошений президент Білорусі висловив бажання особисто поговорити із Зеленським: «Мені є що йому сказати, і, думаю, настав той час, коли ми маємо вступити в консультації. Нам, керівникам трьох слов’янських держав, треба сісти й домовитися про завершення цієї незрозумілої війни».
Крім того, він закликав українського президента «заспокоїтися» й розглянути «дуже хорошу пропозицію» щодо завершення війни з росією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Два старі діди». Зеленський відповів Лукашенку на пропозицію зустрітися
Сьогодні, 14:05
«Смертельний вирок»: дронарі «Любарта» знищують загарбників
Сьогодні, 13:00
У лікарні на Волині помер військовий Володимир Андрійчук
Сьогодні, 12:39