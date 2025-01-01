Війна забрала життя військовослужбовиці Оксани Козулі, яка є уродженкою Волині
Сьогодні, 13:31
Сьогодні, 29 вересня, у Львові прощаються з Оксаною Козулею — уродженкою селища Шацьк Волинської області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Із початком повномасштабного вторгнення жінка переїхала до Львова та продовжила службу у складі 7‑го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України, а згодом — у Західному регіональному управлінні. Була нагороджена відзнаками Державної прикордонної служби України "10 років сумлінної служби" та "15 років сумлінної служби". Серце захисниці зупинилось 25 вересня.
У Оксани Козулі залишилися чоловік та син.
Чин похорону військовослужбовиці відбуватиметься о 14:00 в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у Львові. Опісля, близько 14:30, буде загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.
Поховають захисницю на Сихівському кладовищі.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої захисниці. Вічна пам'ять!
