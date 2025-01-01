Війна забрала життя військовослужбовиці Оксани Козулі, яка є уродженкою Волині

Сьогодні, 29 вересня, у Львові прощаються з— уродженкою селища Шацьк Волинської області.Про це повідомив голова Львівської ОВАІз початком повномасштабного вторгнення жінка переїхала до Львова та продовжила службу у складі 7‑го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України, а згодом — у Західному регіональному управлінні. Була нагороджена відзнаками Державної прикордонної служби України "10 років сумлінної служби" та "15 років сумлінної служби". Серце захисниці зупинилось 25 вересня.У Оксани Козулі залишилися чоловік та син.Чин похорону військовослужбовиці відбуватиметься о 14:00 в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у Львові. Опісля, близько 14:30, буде загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.Поховають захисницю на Сихівському кладовищі.