Війна забрала життя військовослужбовиці Оксани Козулі, яка є уродженкою Волині

Сьогодні, 29 вересня, у Львові прощаються з Оксаною Козулею — уродженкою селища Шацьк Волинської області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Із початком повномасштабного вторгнення жінка переїхала до Львова та продовжила службу у складі 7‑го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України, а згодом — у Західному регіональному управлінні. Була нагороджена відзнаками Державної прикордонної служби України "10 років сумлінної служби" та "15 років сумлінної служби". Серце захисниці зупинилось 25 вересня.

У Оксани Козулі залишилися чоловік та син.

Чин похорону військовослужбовиці відбуватиметься о 14:00 в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у Львові. Опісля, близько 14:30, буде загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають захисницю на Сихівському кладовищі.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої захисниці. Вічна пам'ять!

