«Смертельний вирок»: дронарі «Любарта» знищують загарбників

У мережі опублікували ефектне відео, як військовослужбовці бригади «Любарт» знищують російських загарбників.

Про це у телеграмі повідомляє бригада «Любарт» НГУ.

«Смертельний вирок. Рано чи пізно кожен загарбник отримає те, на що заслуговує. Наша мета — здійснити правосуддя та привести вирок у дію якнайшвидше», - йдеться у повідомленні.

Точні відпрацювання по особовому складу противника — щоденна робота операторів дронів 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов».


