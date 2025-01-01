«Смертельний вирок»: дронарі «Любарта» знищують загарбників
Сьогодні, 13:00
У мережі опублікували ефектне відео, як військовослужбовці бригади «Любарт» знищують російських загарбників.
Про це у телеграмі повідомляє бригада «Любарт» НГУ.
«Смертельний вирок. Рано чи пізно кожен загарбник отримає те, на що заслуговує. Наша мета — здійснити правосуддя та привести вирок у дію якнайшвидше», - йдеться у повідомленні.
Точні відпрацювання по особовому складу противника — щоденна робота операторів дронів 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє бригада «Любарт» НГУ.
«Смертельний вирок. Рано чи пізно кожен загарбник отримає те, на що заслуговує. Наша мета — здійснити правосуддя та привести вирок у дію якнайшвидше», - йдеться у повідомленні.
Точні відпрацювання по особовому складу противника — щоденна робота операторів дронів 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Смертельний вирок»: дронарі «Любарта» знищують загарбників
Сьогодні, 13:00
У лікарні на Волині помер військовий Володимир Андрійчук
Сьогодні, 12:39