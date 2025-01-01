«Смертельний вирок»: дронарі «Любарта» знищують загарбників

військовослужбовці бригади «Любарт» знищують російських загарбників.



Про це у телеграмі повідомляє бригада «Любарт» НГУ.



«Смертельний вирок. Рано чи пізно кожен загарбник отримає те, на що заслуговує. Наша мета — здійснити правосуддя та привести вирок у дію якнайшвидше», - йдеться у повідомленні.



Точні відпрацювання по особовому складу противника — щоденна робота операторів дронів 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов».





