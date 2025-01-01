У лікарні на Волині помер військовий Володимир Андрійчук
Сьогодні, 12:39
29 вересня 2025 року у КНП "Маневицька багатопрофільна лікарня", внаслідок тяжкої хвороби помер солдат АНДРІЙЧУК Володимир Панасович, 1980 року народження, житель села Четвертня.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"5 серпня 2024 року, в Донецькій області, внаслідок мінометного обстрілу, Володимир отримав поранення та проходив довготривале лікування", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховання відбудеться сьогодні, 29 вересня 0 14.00 год. в Свято-Преображенському храмі ПЦУ села Четвертня.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. У цей гіркий час розділяємо ваш біль та схиляємо голови у глибокій шані перед світлою пам'яттю Володимира АНДРІЙЧУКА", - зазначають у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
