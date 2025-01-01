УПЦ МП подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви
Сьогодні, 14:46
Українська православна церква Московського патріархату) подала до Шостого апеляційного адміністративного суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності УПЦ МП.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, на розгляді в Шостому апеляційному адмінсуді знаходиться позов Державної служби з етнополітики та свободи совісті до Київської митрополії УПЦ про припинення релігійної організації.
В ухвалі суду значиться, що Київською митрополією УПЦ до суду подано зустрічний позов, в якому Церква просить суд: визнати протиправною бездіяльність Державної служби з етнополітики та свободи совісті, яка полягає у ненаправленні УПЦ (МП) припису про усунення порушень; зобов'язати Держетнополітики направити УПЦ (МП) у письмовій формі припис; визнати протиправною бездіяльність Держетнополітики, яка полягає у невчиненні повідомлення у письмовій формі про прийняте Службою рішення про визнання Церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена; зобов'язати Службу повідомити Церкву у письмовій формі про рішення про визнання УПЦ (МП) афілійованою з іноземною релігійною організацією.
28 серпня Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті підтвердила, що Київська митрополія Української православної церкви має прямі зв’язки з Російською православною церквою. А діяльність РПЦ в Україні законом заборонена.
У липні ДЕСС зверталася до Предстоятеля УПЦ Онуфрія з проханням усунути порушення закону. Але він у відповідь заявив, що виконувати припис відмовляється.
Також у липні гучною подією минулого тижня стало припинення українського громадянства очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія (Березовського). СБУ зібрала відповідні матеріали, а президент Зеленський підписав указ.
