Волинські кінематографісти тріумфували на фестивалі «Дніпро-CINEMA» у Вінниці





Про це



Організатором фестивалю виступула Національна спілка кінематографістів України та Координаційна рада відділень і територіальних осередків НСКУ.



Волинський осередок під керівництвом Віталія Герасимлюка, представив на фестиваль три короткометражні фільми у трьох номінаціях:



«Документальне кіно» ( «Хроніки Боба»)

Ігрове кіно («Вербна неділя з Лесею»)

Номінація «Обпалені війною» («Капелани церкви Єлеон»)

Лучанка Яна Бащук, авторка та режисерка 8-ми хвилинного фільму «Капелани Церкви Єлеон» отримала перше місце у своїй номінації. Яна здійснювала зйомки свого фільму в складних умовах воєнних буднів на Сході України і разом з безстрашною командою капеланів перебувала в надзвичайно небезпечних ситуаціях, надавали матеріальну і духовну допомогу нашим захисникам та місцевим жителям.



Фільм «Хроніки Боба» (автор та режисер Віталій Герасимлюк, оператор Валерій Фетісов, монтаж Павло Лісівненко, композитор Генадій Гусінцев) отримав спеціальний диплом за створення документального портрету фундатора кіностудії «Волинь» Бориса Ревенка.



Третій фільм лучан «Вербна неділя з Лесею» (автор і режисер Віталій Герасимлюк, оператор Валерій Фетісов, монтаж Андрій Повзун, композитор Геннадій Гусінцев) отримав схвальну оцінку глядачів. Але до цієї номінації «Ігрове кіно» журі у складі професіоналів кіноіндустрії України (Сергій Тримбач, Олесь Санін, Ярослав Лупій та інші) поставилось надто вимогливо (було присуджено тільки перше місце за одеський фільм «Русаліна»)і тому п'ять фільмів лишились поза увагою журі. Волинський осередок НСКУ щороку створює нові творчі доробки.



А спілчанин Андрій Повзун, який побував на фестивалі у Вінниці зафіксував епізоди цього форуму кіномитців на своїх світлинах. Попри складні обставини сьогоднішніх буднів в умовах повномасштабної війни митці кіно Волині продовжують створювати кінороботи які фіксують події, обставини життя нашу стійкість і незламність.





