Після 3 років полону додому повертається воїн з Волині

З ворожого полону до рідної домівки повернеться ще один військовослужбовець з Волині.Про це йдеться на сторінці Шацької селищної ради."До рідного дому після полону повертається захисник із села Світязь. Військовослужбовець став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. У ворожому полоні перебував понад 3 роки", - йдеться у повідомленні.30 вересня в Шацьку в післяобідню пору (про точну годину повідомимо додатково) відбудеться урочиста зустріч Андрія Ховхуна.Привітати земляка, підтримати його і подякувати йому за мужність, силу та незламність запрошують всіх охочих.