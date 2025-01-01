Після 3 років полону додому повертається воїн з Волині
Сьогодні, 22:16
З ворожого полону до рідної домівки повернеться ще один військовослужбовець з Волині.
Про це йдеться на сторінці Шацької селищної ради.
"До рідного дому після полону повертається захисник із села Світязь Андрій Ховхун. Військовослужбовець став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. У ворожому полоні перебував понад 3 роки", - йдеться у повідомленні.
30 вересня в Шацьку в післяобідню пору (про точну годину повідомимо додатково) відбудеться урочиста зустріч Андрія Ховхуна.
Привітати земляка, підтримати його і подякувати йому за мужність, силу та незламність запрошують всіх охочих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Шацької селищної ради.
"До рідного дому після полону повертається захисник із села Світязь Андрій Ховхун. Військовослужбовець став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. У ворожому полоні перебував понад 3 роки", - йдеться у повідомленні.
30 вересня в Шацьку в післяобідню пору (про точну годину повідомимо додатково) відбудеться урочиста зустріч Андрія Ховхуна.
Привітати земляка, підтримати його і подякувати йому за мужність, силу та незламність запрошують всіх охочих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна невдовзі вперше отримає шведські винищувачі Gripen
Сьогодні, 23:28
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 30 вересня
Сьогодні, 22:56
Після 3 років полону додому повертається воїн з Волині
Сьогодні, 22:16
У Луцьку водій в'їхав у бетонну стіну та паркан. ФОТО
Сьогодні, 21:31