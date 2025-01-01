Після 3 років полону додому повертається воїн з Волині

Після 3 років полону додому повертається воїн з Волині
З ворожого полону до рідної домівки повернеться ще один військовослужбовець з Волині.

Про це йдеться на сторінці Шацької селищної ради.

"До рідного дому після полону повертається захисник із села Світязь Андрій Ховхун. Військовослужбовець став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. У ворожому полоні перебував понад 3 роки", - йдеться у повідомленні.

30 вересня в Шацьку в післяобідню пору (про точну годину повідомимо додатково) відбудеться урочиста зустріч Андрія Ховхуна.

Привітати земляка, підтримати його і подякувати йому за мужність, силу та незламність запрошують всіх охочих.

