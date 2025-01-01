Німеччина обіцяє доставити Україні ще два ЗРК Patriot до кінця року

Борис Пісторіус обіцяє два зенітно-ракетних комплекси Patriot для України до кінця 2025 року.



Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму, - пише



Німецький урядовець у своєму виступі згадав про останній масований обстріл України, під час якого Росія використала "понад 580 дронів і більш як 40 ракет", який знову підкреслив "важливість зміцнення української протиповітряної оборони".



"І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", – додав він.



Він також запевнив у непохитній підтримці України, додавши, що Берлін щороку витрачає на це "близько 9 мільярдів євро".



Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ від Сполучених Штатів Америки рішення щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot.

