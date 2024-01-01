«Тяжка доля» і «небажання працювати»: Лучанин влаштував вдома «наркопритон». ВІДЕО

У Луцьку мешканці багатоповерхівки на вулиці Восьмого Березня страждають від недобросовісного сусіда.Про це йшлось в сюжетіУ квартирі на другому поверсі живе чоловік, який дошкуляє мешканцям дому гулянками, криками та неадекватною поведінкою.Мешканка будинку розповіла, що проблемного сусіда звати Андрій і в нього, мовляв, склалася важка доля. Можливо це є однією з причин, чому свою оселю він перетворив на «притон».«Спочатку померла мама, а за кілька років і батько. Бабуся хотіла його забрати, але там донька жила з сім'єю.Він туди не пішов. Бабуся, поки була жива, носила їсти щодня і контролювала його. Все було добре», – каже сусідка.Після смерті рідних сусіди підтримували Андрія, але згодом той відмовився від допомоги. Єдине, що приймав від однієї з сусідок – їжу.За словами сусідів, працювати чоловік так і не захотів. У висновку, за кілька років він так і не взяв себе в руки.У квартирі в чоловіка коїться страшне. На дверях немає навіть ручки, а по квартирі валяється сміття.Аби розв'язати питання щодо недобросовісного сусіда мешканці звернулись до Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Фахівці виїзджали на місце та склали відповідний припис.«Наші інспектори відреагували на дане звернення. На власника склали адмінпротокол за статтею 150 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме – за порушення правил користування будинками і житловими приміщеннями», – так прокоментував ситуацію начальник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Володимир Луньо.Проте, муніципали вирішили питання лише з сміттям. А поліція ж сюди приїздить чи не щоночі: тут збираються шумні компанії, які тероризують усю багатоповерхівку.