На Волині автомобіль на смерть збив велосипедиста

На Волині автомобіль на смерть збив велосипедиста
У місті Володимир сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста.

Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.

Трагедія сталася на вулиці Устилузькій, поблизу кафе "Золота легенда", близько 19:00.

В результаті аварії чоловік, орієнтовно 40 років, отримав несумісні з життям травми.

Працює поліція деталі з’ясовуються.

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Теги: Волинь, Володимир, смерть, ДТП
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