На Волині автомобіль на смерть збив велосипедиста
Сьогодні, 20:28
У місті Володимир сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста.
Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.
Трагедія сталася на вулиці Устилузькій, поблизу кафе "Золота легенда", близько 19:00.
В результаті аварії чоловік, орієнтовно 40 років, отримав несумісні з життям травми.
Працює поліція деталі з’ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.
Трагедія сталася на вулиці Устилузькій, поблизу кафе "Золота легенда", близько 19:00.
В результаті аварії чоловік, орієнтовно 40 років, отримав несумісні з життям травми.
Працює поліція деталі з’ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині автомобіль на смерть збив велосипедиста
Сьогодні, 20:28
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
Після атак на НПЗ росія заборонила експорт бензину
Сьогодні, 19:23
Єгері із ЗСУ отримали партію допомоги з Луцька
Сьогодні, 18:21