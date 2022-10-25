На Волині автомобіль на смерть збив велосипедиста





Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.



Трагедія сталася на вулиці Устилузькій, поблизу кафе "Золота легенда", близько 19:00.



В результаті аварії чоловік, орієнтовно 40 років, отримав несумісні з життям травми.



Працює поліція деталі з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Володимир сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста.Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.Трагедія сталася на вулиці Устилузькій, поблизу кафе "Золота легенда", близько 19:00.В результаті аварії чоловік, орієнтовно 40 років, отримав несумісні з життям травми.Працює поліція деталі з’ясовуються.

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