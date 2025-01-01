Коли у Луцьку розпочнеться опалювальний сезон





Про це у коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині Антон Безносиков.



«Засідання виконавчого комітету, здається, заплановане на 15 жовтня, тоді й будемо виносити проєкт рішення про початок опалювального сезону», – каже Безносиков.



Він додає, що для початку опалювального сезону є дві умови:



обласне розпорядження про початок опалювального сезону, після того – рішення міськвиконкому про початок опалювального сезону в місті

відповідний внутрішній наказ на підприємстві про початок опалювального сезону після того, як протягом трьох діб середньодобова температура буде нижче +8º С

«Також ми звертаємо увагу не тільки на ці фактори, а й на енергетичну ситуацію. Думаю, усі більше зацікавлені в тому, щоб відтягнути опалювальний сезон, аніж розпочинати його якомога раніше. Тому орієнтуватися на початок опалювального сезону треба не раніше середини жовтня. Якщо є місцева необхідність додатково зігріватися, людям треба самим вирішувати, як це організувати», – резюмував прессекретар ДКП «Луцьктепло».

