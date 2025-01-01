Коли у Луцьку розпочнеться опалювальний сезон

У Луцьку під час жовтневого засідання міськвиконкому планують розглядати питання про початок опалювального сезону. Проте розпочнеться він найімовірніше не раніше середини жовтня.

Про це у коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» розповів прессекретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.

«Засідання виконавчого комітету, здається, заплановане на 15 жовтня, тоді й будемо виносити проєкт рішення про початок опалювального сезону», – каже Безносиков.

Він додає, що для початку опалювального сезону є дві умови:

  • обласне розпорядження про початок опалювального сезону, після того – рішення міськвиконкому про початок опалювального сезону в місті

  • відповідний внутрішній наказ на підприємстві про початок опалювального сезону після того, як протягом трьох діб середньодобова температура буде нижче +8º С

    • «Також ми звертаємо увагу не тільки на ці фактори, а й на енергетичну ситуацію. Думаю, усі більше зацікавлені в тому, щоб відтягнути опалювальний сезон, аніж розпочинати його якомога раніше. Тому орієнтуватися на початок опалювального сезону треба не раніше середини жовтня. Якщо є місцева необхідність додатково зігріватися, людям треба самим вирішувати, як це організувати», – резюмував прессекретар ДКП «Луцьктепло».

