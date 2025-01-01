Помер воїн з Волині Олександр Янчук, який захищав Україну з 2014 року

Помер воїн з Волині Олександр Янчук, який захищав Україну з 2014 року
Помер військовослужбовецьз Волині Янчук Олександр Петрович (14.01.1984 р. народження), який із 2014 року став на захист незалежності та територіальної цілісності України.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"Від початку російської агресії він мужньо виконував свій обов’язок перед державою, був прикладом відданості, сили духу та справжнього патріотизму. Його бойовий шлях – це роки напруженої боротьби, важких випробувань і водночас непохитної віри у перемогу України.

Смерть Олександра Петровича – велика втрата для рідних, побратимів та всієї громади. Ми схиляємо голови перед його подвигом і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Його ім’я назавжди залишиться у пам’яті вдячних земляків та у серці України, за яку він віддав свої сили й життя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час і місце поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

