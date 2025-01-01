Помер воїн з Волині Олександр Янчук, який захищав Україну з 2014 року

Янчук Олександр Петрович (14.01.1984 р. народження), який із 2014 року став на захист незалежності та територіальної цілісності України.



Про це



"Від початку російської агресії він мужньо виконував свій обов’язок перед державою, був прикладом відданості, сили духу та справжнього патріотизму. Його бойовий шлях – це роки напруженої боротьби, важких випробувань і водночас непохитної віри у перемогу України.



Смерть Олександра Петровича – велика втрата для рідних, побратимів та всієї громади. Ми схиляємо голови перед його подвигом і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.



Його ім’я назавжди залишиться у пам’яті вдячних земляків та у серці України, за яку він віддав свої сили й життя", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і місце поховання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

