Помер воїн з Волині Олександр Янчук, який захищав Україну з 2014 року
Сьогодні, 14:08
Помер військовослужбовецьз Волині Янчук Олександр Петрович (14.01.1984 р. народження), який із 2014 року став на захист незалежності та територіальної цілісності України.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Від початку російської агресії він мужньо виконував свій обов’язок перед державою, був прикладом відданості, сили духу та справжнього патріотизму. Його бойовий шлях – це роки напруженої боротьби, важких випробувань і водночас непохитної віри у перемогу України.
Смерть Олександра Петровича – велика втрата для рідних, побратимів та всієї громади. Ми схиляємо голови перед його подвигом і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
Його ім’я назавжди залишиться у пам’яті вдячних земляків та у серці України, за яку він віддав свої сили й життя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і місце поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
