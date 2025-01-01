Зміни вже з 1 жовтня: комунальні тарифи, перекази, податки, соціальні виплати

розпочнуть опалювальний сезон, запровадять податкові зміни та переведуть годинник на зимовий час. Євросоюз змінить правила в'їзду на свою територію для українців, а Пенсійний фонд вимагає одержувачів соціальних виплат пройти ідентифікацію.



В Інформаційному агентстві



Переведення годинників у 2025 році

В останню неділю місяця, тобто 26 жовтня, наша країна переходить на зимовий час. О 4:00 ночі потрібно перевести час на 1 годину назад. Смартфони та комп'ютери роблять це автоматично, а механічний годинник потрібно виправити самостійно.



У 2024 році процедуру хотіли скасувати, але відповідний законопроєкт так і не був підписаний Володимиром Зеленським.



Опалювальний сезон 2025 року





Комунальні тарифи

З наближенням морозів українців особливо турбує питання вартості комунальних послуг. Оскільки у нас діє мораторій на підвищення цін на комуналку, тариф на опалення газом залишиться незмінним. А у користувачів електроопалення буде пільгова ціна, якщо вони економлять світло.



Однак тариф на електроенергію під мораторій не підпадає, тому може зрости в майбутньому. У жовтні його збільшення не анонсовано. Побутові споживачі, як і раніше, платитимуть 4,32 гривні за кВт/год за звичайним тарифом, і 2,16 гривні в нічний час (з 23 до 7 години).



Нові правила банківських переказів

1 жовтня 2025 року всі перекази з картки на картку або на банківські реквізити відбуватимуться через систему Open Banking. Про це повідомляє Нацбанк України. Тепер банки отримуватимуть більше даних про всіх учасників, зможуть точно відстежувати ланцюжок операції та спростять обмін інформацією з іншими фінансовими установами.



Очікується, що це нововведення підвищить безпеку банківських операцій і зменшить випадки шахрайства.



Податкові зміни

Податкова служба України анонсувала зміни, які набудуть чинності 1 жовтня. Серед них - нові ставки земельного податку та нововведення у щоквартальній звітності. Також фізичні особи можуть не платити ЄСВ за себе, якщо за них це вже зробив роботодавець, або сума податку більша за мінімальний страховий внесок.



Є ще одна важлива реформа: бізнес, який має ліцензію на торгівлю алкоголем, цигарками або паливом, має виплачувати працівникам не менше 16 тисяч гривень у Києві та обласних центрах, і не менше 12 тисяч гривень в інших населених пунктах.



Нові правила нарахування соцвиплати

Цей пункт стосується тих, хто отримує допомогу по інвалідності, догляду та інші види виплат. Для одержувачів соціальної допомоги від держави обов'язкова ідентифікація в Пенсійному фонді. На це дається час до 1 листопада, тобто перевірку потрібно пройти протягом жовтня. Зробити це можна особисто у відділенні ПФУ або в застосунку Дія.



Нові правила в'їзду до ЄС

Українцям, які планують виїжджати за кордон, потрібно запам'ятати нові правила в'їзду до Європи. З 12 жовтня прикордонники країн Євросоюзу замість печатки в закордонний паспорт збиратимуть біометричні дані. Турист має дати згоду на сканування обличчя і відбитків пальців, інакше його не впустять.



Свята

Другий місяць осені відомий багатьма церковними та державними урочистостями. Найважливіші свята в жовтні відзначають у середу 1 числа - це православна Покрова і День захисників і захисниць України, присвячений усім військовослужбовцям ЗСУ.



Інші значущі події - це День вчителя 5 жовтня, День лікаря 6 жовтня і День української мови 27 жовтня, на честь якого щорічно проводять Всеукраїнський радіодиктант.





