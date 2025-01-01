Волинянин вкрав велосипед, якого односельчанка залишила біля магазину

Волинянин вкрав велосипед, якого односельчанка залишила біля магазину
Волинянин викрав велосипед посеред білого дня: поліцейські встановили причетного.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 29 вересня, в с.Дубище Луцького району.

Близько 14 години до поліції надійшло повідомлення від жінки про крадіжку її велосипеда. Двоколісний вона залишила біля магазину буквально на кілька хвилин. Орієнтовна вартість, за словами потерпілої, - близько 7 тисяч гривень.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці швидко встановили причетного: це місцевий мешканець, 1968 року народження.

Велосипед вилучено. Відомості за цим фактом розслідуються за ч.4 ст.185 Кримінального Кодексу. Санкція за крадіжку в умовах воєнного стану – позбавлення волі від 5 до 8 років.


