Волинянин вкрав велосипед, якого односельчанка залишила біля магазину

Волинянин викрав велосипед посеред білого дня: поліцейські встановили причетного.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 29 вересня, в с.Дубище Луцького району.Близько 14 години до поліції надійшло повідомлення від жінки про крадіжку її велосипеда. Двоколісний вона залишила біля магазину буквально на кілька хвилин. Орієнтовна вартість, за словами потерпілої, - близько 7 тисяч гривень.На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці швидко встановили причетного: це місцевий мешканець, 1968 року народження.Велосипед вилучено. Відомості за цим фактом розслідуються за ч.4 ст.185 Кримінального Кодексу. Санкція за крадіжку в умовах воєнного стану – позбавлення волі від 5 до 8 років.