«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ





Про це



Попри дощ та прохолодну погоду, неділя, 28 вересня, в селі Баїв видалася по-справжньому теплою і світлою - тут пройшов третій локальний фестиваль РідFest Боратинської громади. Боратинська сільська рада, ГО «Баївські павучки», учні та батьки, педагогічний колектив Баївського ліцею та небайдужі жителі Боратинської громади як об’єднали зусилля заради спільної мети – збору коштів для наших Збройних Сил України, які боронять мир і безпеку в селах громади та по всій Україні.



Голова громади Сергій Яручик наголосив: «Сила нашої громади – в єдності!» та подякував усім, хто долучився до організації та проведення фестивалю.



«Сьогодні 93 військовослужбовця з Баєва, Городища та Цеперова боронять Україну, серед них і одна жінка. Загалом із цих сіл з 2014 року на фронті служили 134 воїни. Це наша гордість і сила, заради яких ми згуртовуємося та діємо разом» - звучало зі сцени.



Святкову атмосферу створили колективи закладів культури громади, учні Баївського ліцею, а також гості фестивалю: оркестр військової частини 1141 Національної гвардії України та фолькгурт «Чачка».



Під час фестивалю відзначили мешканців сіл:



- довгожителів громади - Мельничука Зосима Вікторовича (1928 р.н., с. Баїв) та Кравчук Валентину Зосимівну (1930 р.н., с. Городище);



- наймолодших жителів - Яну Владику (с. Баїв), Уляну Стернійчук (с. Цеперів) та Марину Мазурок (с. Городище);



- берегинь роду, які поєднали у своїх родинах 4-5 поколінь:



- у Баєві - Вегеру Ларису Малентіївну (5 дітей, 8 онуків, 10 правнуків),



- у Городищі - Кравчук Валентину Зосимівну (5 дітей, 9 онуків, 15 правнуків, 6 праправнуків),



- у Цеперові - Трушко Світлану Петрівну (5 дітей, 8 онуків, 7 правнуків).



Фестиваль пройшов у щирій і дружній атмосфері - з фотозонами, піснями, дитячим сміхом та теплими розмовами.



Завдяки організаторам, учасникам, спонсорам та небайдужим жителям вдалося зібрати 157 524.00 гривні.



Кошти ГО «Баївські павучки» спрямують на закупівлю матеріалів для плетіння маскувальних сіток та потреб військовослужбовців.







