«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ

«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ
У Баєві відбувся третій локальний фестиваль РідFest.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Попри дощ та прохолодну погоду, неділя, 28 вересня, в селі Баїв видалася по-справжньому теплою і світлою - тут пройшов третій локальний фестиваль РідFest Боратинської громади. Боратинська сільська рада, ГО «Баївські павучки», учні та батьки, педагогічний колектив Баївського ліцею та небайдужі жителі Боратинської громади як об’єднали зусилля заради спільної мети – збору коштів для наших Збройних Сил України, які боронять мир і безпеку в селах громади та по всій Україні.

Голова громади Сергій Яручик наголосив: «Сила нашої громади – в єдності!» та подякував усім, хто долучився до організації та проведення фестивалю.

«Сьогодні 93 військовослужбовця з Баєва, Городища та Цеперова боронять Україну, серед них і одна жінка. Загалом із цих сіл з 2014 року на фронті служили 134 воїни. Це наша гордість і сила, заради яких ми згуртовуємося та діємо разом» - звучало зі сцени.

Святкову атмосферу створили колективи закладів культури громади, учні Баївського ліцею, а також гості фестивалю: оркестр військової частини 1141 Національної гвардії України та фолькгурт «Чачка».
«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ

Під час фестивалю відзначили мешканців сіл:

- довгожителів громади - Мельничука Зосима Вікторовича (1928 р.н., с. Баїв) та Кравчук Валентину Зосимівну (1930 р.н., с. Городище);

- наймолодших жителів - Яну Владику (с. Баїв), Уляну Стернійчук (с. Цеперів) та Марину Мазурок (с. Городище);

- берегинь роду, які поєднали у своїх родинах 4-5 поколінь:

- у Баєві - Вегеру Ларису Малентіївну (5 дітей, 8 онуків, 10 правнуків),

- у Городищі - Кравчук Валентину Зосимівну (5 дітей, 9 онуків, 15 правнуків, 6 праправнуків),
«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ

- у Цеперові - Трушко Світлану Петрівну (5 дітей, 8 онуків, 7 правнуків).

Фестиваль пройшов у щирій і дружній атмосфері - з фотозонами, піснями, дитячим сміхом та теплими розмовами.
«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ

Завдяки організаторам, учасникам, спонсорам та небайдужим жителям вдалося зібрати 157 524.00 гривні.

Кошти ГО «Баївські павучки» спрямують на закупівлю матеріалів для плетіння маскувальних сіток та потреб військовослужбовців.
«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ
«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ
«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ
«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Боратинська громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Згуртовуємося заради наших військових»: у громаді на Волині на фестивалі збирали кошти для ЗСУ
Сьогодні, 16:07
У бою за Україну загинув Герой з Волині Іван Качула
Сьогодні, 15:30
Волинянин вкрав велосипед, якого односельчанка залишила біля магазину
Сьогодні, 15:01
Волинський кордон намагалися незаконно перетнути троє жителів Київщини
Сьогодні, 14:45
Зміни вже з 1 жовтня: комунальні тарифи, перекази, податки, соціальні виплати
Сьогодні, 14:35
Медіа
відео
1/8