У бою за Україну загинув Герой з Волині Іван Качула
Сьогодні, 15:30
Загинув військовослужбовець із Любешівської громади.
Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської районної військової адміністрації.
"Капітан, командир мінометної батареї 1-го механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади Іван Качула із села Ветли.
Життя воїна обірвалося 29 вересня 2025 року.
До 2 жовтня у районі тривають дні жалоби.
Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
