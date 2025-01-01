У бою за Україну загинув Герой з Волині Іван Качула

У бою за Україну загинув Герой з Волині Іван Качула
Загинув військовослужбовець із Любешівської громади.

Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської районної військової адміністрації.

"Капітан, командир мінометної батареї 1-го механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади Іван Качула із села Ветли.

Життя воїна обірвалося 29 вересня 2025 року.

До 2 жовтня у районі тривають дні жалоби.

Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

