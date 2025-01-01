Атмосфера повстанської криївки та сільського весілля: театр у Луцьку кличе на концерт до Дня захисників та захисниць
Сьогодні, 16:32
У середу, 1 жовтня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт до Дня захисників та захисниць.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Театр запрошує на концерт-виставу «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)». Живий оркестр, акторські та вокальні роботи, атмосфера повстанської криївки, сільського весілля та підпільного кабаку – усе це повертає мелодії додому», – йдеться в дописі.
Пісні знову лунатимуть зі сцени рідною мовою. У театрі зазначають, що ця постановка – це повернення нашої культурної спадщини і пам’яті, яка зігріває та надихає.
Коли?
Середа, 1 жовтня о 18:00.
Основна сцена.
Тривалість концерту - 2 години 5 хвилин.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
