Атмосфера повстанської криївки та сільського весілля: театр у Луцьку кличе на концерт до Дня захисників та захисниць





Про це



«Театр запрошує на концерт-виставу «При ватрі (Пісні України вкрадені росією. Повертаємо своє)». Живий оркестр, акторські та вокальні роботи, атмосфера повстанської криївки, сільського весілля та підпільного кабаку – усе це повертає мелодії додому», – йдеться в дописі.



Пісні знову лунатимуть зі сцени рідною мовою. У театрі зазначають, що ця постановка – це повернення нашої культурної спадщини і пам’яті, яка зігріває та надихає.



Коли?



Середа, 1 жовтня о 18:00.



Основна сцена.



Тривалість концерту - 2 години 5 хвилин.



Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на



