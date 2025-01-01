Збитки громаді на понад 200 тисяч гривень: на Волині судять сільського голову

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо одного з сільських голів Луцького району за фактом вчинення ним зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Встановлено, що наприкінці грудня 2020 року за результатами тендеру між сільською радою та постачальником електроенергії було укладено договір про надання послуг.

Згодом сільський голова підписав 8 додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшилась за відсутності для того підстав.

Відтак громада змушена була оплачувати електричну енергію за ціною значно вищою, аніж встановлена договором, укладеним внаслідок відкритих торгів.

Через такі дії посадовця місцевому бюджету спричинено збитки на понад 200 тисяч гривень.

За втручання прокуратури, яка звернулася до суду із позовом, з постачальника було стягнуто надміру сплачені йому кошти.

Тепер за свої незаконні дії перед судом відповість сільський голова.

