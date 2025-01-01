ТОП-5 магазинів, які допоможуть відкрити успішну піцерію з нуля

Відкрити піцерію в Україні — перспективний бізнес, але його успіх безпосередньо залежить від правильного вибору постачальника обладнання. Від печі та тестоміса до холодильних столів і аксесуарів — кожна деталь має значення. Помилка на старті, наприклад купівля «сірого» обладнання без гарантії, може обійтися дорого: часті поломки, простої та додаткові витрати.

Саме тому все більше підприємців обирають обладнання для піцерії під ключ. Це дозволяє не лише купити піч для піци та тестоміс в одному магазині, а й отримати повний комплекс послуг: проєктування кухні, монтаж, доставку та сервіс. Такий підхід економить час і гроші, а головне — забезпечує стабільну роботу закладу.

У цьому огляді ми підготували рейтинг ТОП-5 магазинів професійного обладнання для піцерій в Україні, серед яких беззаперечним лідером є Technofood. Ми також розглянемо конкурентів і порівняємо їх за асортиментом, сервісом та умовами співпраці.

Критерії вибору магазину обладнання для піцерії


При виборі постачальника варто враховувати:

  • Асортимент — піч для піци (газова чи електрична), тестоміс для піци, холодильні столи, аксесуари.

  • Сервіс і гарантія — наявність офіційної гарантії та обслуговування.

  • Обладнання під ключ — можливість проєктування кухні, монтажу й запуску.

  • Відгуки клієнтів — реальні кейси та досвід інших власників бізнесу.

    • Саме ці параметри ми взяли за основу при складанні рейтингу кращих магазинів.

    ТОП-5 магазинів професійного обладнання для піцерій


    Technofood — №1 в Україні


  • Асортимент: професійні печі для піци (електричні та газові), тестоміси для піци, розділювальні та холодильні столи, аксесуари.

  • Послуги: проєктування й монтаж кухні «під ключ», доставка по Україні (Київ, Львів, Одеса, Харків), сервісне обслуговування.

  • Чому лідер: широкий вибір, гарантія від виробника, вигідні ціни, готові рішення для бізнесу будь-якого масштабу. Якщо ви плануєте відкрити піцерію з нуля, тут можна купити піч для піци й повний комплект обладнання для піцерії під ключ.

    • Profood


  • Спеціалізація: обладнання для HoReCa, включно з піцеріями.

  • Плюси: широкий вибір брендів, доставка по всій Україні, гарантія.

  • Мінуси: менше індивідуальних рішень «під ключ», ніж у Technofood. Підійде тим, хто шукає обладнання для піци в Києві та інших містах України, але не потребує комплексного супроводу.

    • Techsnab


  • Асортимент: печі для піци, тісторозкатки, холодильне обладнання.

  • Підходить: для невеликих і середніх закладів.

  • Мінуси: обмежений сервіс, менше додаткових послуг. Проте тут можна купити піч для піци у Києві за доступною ціною, якщо пріоритетом є базове оснащення.

    • Inox-Trade


  • Послуги: комплексне оснащення піцерій та ресторанів.

  • Плюси: проєктування та монтаж обладнання під ключ, співпраця з європейськими брендами.

  • Мінуси: ціни вищі за середні. Гарний варіант для тих, хто хоче не лише купити тестоміс для піци чи піч, а й отримати повний пакет послуг у форматі «під ключ».

    • Avelon


  • Асортимент: печі для піци, преси, робочі столи.

  • Переваги: гнучкі умови постачання, обладнання для HoReCa.

  • Мінуси: обмежений вибір аксесуарів. Компанія орієнтована на ресторани й кафе, де потрібне базове оснащення, але можна замовити й спеціалізовані позиції для піцерій.

    Порівняння магазинів обладнання для піцерії в Україні





    Магазин

    Асортимент (печі, тестоміси, столи)

    Послуги «під ключ»

    Гарантія/сервіс

    Доставка по Україні

    Ціни





    Technofood

    Печі для піци, тестоміси, холодильні та розділювальні столи



    Так



    Повний сервіс



    Київ і вся Україна

    Доступні





    Profood

    Печі, тестоміси, холодильне обладнання



    Обмежено



    Є



    Україна

    Середні





    Techsnab

    Печі, тісторозкатки, холодильники



    Ні


    ⚠️
    Обмежено



    Київ і регіони

    Доступні





    Inox-Trade

    Печі, тестоміси, столи, проєктування



    Так



    Є



    Україна

    Вище середніх





    Avelon

    Печі, преси, робочі столи



    Ні


    Базовий



    Львів, Одеса, Київ

    Середні




    Як обрати магазин для старту піцерії з нуля


    Якщо ви плануєте відкрити піцерію, найкраще звертатися до постачальника, який пропонує обладнання для піцерії під ключ. Це дозволяє одразу купити піч для піци, тестоміс, столи й аксесуари в одному місці та отримати весь комплекс послуг: від проєктування до сервісного обслуговування.

    Обов’язково уточнюйте:

  • чи є гарантія на обладнання;

  • як швидко постачаються запчастини;

  • чи має компанія досвід оснащення закладів у Києві та по всій Україні.

    • Підсумки: який магазин обрати для піцерії?


    Ми розглянули ТОП-5 магазинів обладнання для піцерій в Україні. Лідером рейтингу справедливо став Technofood — компанія з найширшим асортиментом, гарантією та можливістю замовлення «під ключ».

    Пам’ятайте: правильне обладнання — це половина успіху піцерії. Обирайте перевіреного постачальника, щоб бізнес працював без перебоїв і приносив прибуток.

    Хочете консультацію? Зверніться до Technofood і дізнайтеся, як швидко та вигідно відкрити піцерію з нуля у Києві чи будь-якому місті України.

