ТОП-5 магазинів, які допоможуть відкрити успішну піцерію з нуля
Сьогодні, 19:49
Відкрити піцерію в Україні — перспективний бізнес, але його успіх безпосередньо залежить від правильного вибору постачальника обладнання. Від печі та тестоміса до холодильних столів і аксесуарів — кожна деталь має значення. Помилка на старті, наприклад купівля «сірого» обладнання без гарантії, може обійтися дорого: часті поломки, простої та додаткові витрати.
Саме тому все більше підприємців обирають обладнання для піцерії під ключ. Це дозволяє не лише купити піч для піци та тестоміс в одному магазині, а й отримати повний комплекс послуг: проєктування кухні, монтаж, доставку та сервіс. Такий підхід економить час і гроші, а головне — забезпечує стабільну роботу закладу.
У цьому огляді ми підготували рейтинг ТОП-5 магазинів професійного обладнання для піцерій в Україні, серед яких беззаперечним лідером є Technofood. Ми також розглянемо конкурентів і порівняємо їх за асортиментом, сервісом та умовами співпраці.
При виборі постачальника варто враховувати:
Асортимент — піч для піци (газова чи електрична), тестоміс для піци, холодильні столи, аксесуари.
Сервіс і гарантія — наявність офіційної гарантії та обслуговування.
Обладнання під ключ — можливість проєктування кухні, монтажу й запуску.
Відгуки клієнтів — реальні кейси та досвід інших власників бізнесу.
Саме ці параметри ми взяли за основу при складанні рейтингу кращих магазинів.
Асортимент: професійні печі для піци (електричні та газові), тестоміси для піци, розділювальні та холодильні столи, аксесуари.
Послуги: проєктування й монтаж кухні «під ключ», доставка по Україні (Київ, Львів, Одеса, Харків), сервісне обслуговування.
Чому лідер: широкий вибір, гарантія від виробника, вигідні ціни, готові рішення для бізнесу будь-якого масштабу. Якщо ви плануєте відкрити піцерію з нуля, тут можна купити піч для піци й повний комплект обладнання для піцерії під ключ.
Спеціалізація: обладнання для HoReCa, включно з піцеріями.
Плюси: широкий вибір брендів, доставка по всій Україні, гарантія.
Мінуси: менше індивідуальних рішень «під ключ», ніж у Technofood. Підійде тим, хто шукає обладнання для піци в Києві та інших містах України, але не потребує комплексного супроводу.
Асортимент: печі для піци, тісторозкатки, холодильне обладнання.
Підходить: для невеликих і середніх закладів.
Мінуси: обмежений сервіс, менше додаткових послуг. Проте тут можна купити піч для піци у Києві за доступною ціною, якщо пріоритетом є базове оснащення.
Послуги: комплексне оснащення піцерій та ресторанів.
Плюси: проєктування та монтаж обладнання під ключ, співпраця з європейськими брендами.
Мінуси: ціни вищі за середні. Гарний варіант для тих, хто хоче не лише купити тестоміс для піци чи піч, а й отримати повний пакет послуг у форматі «під ключ».
Асортимент: печі для піци, преси, робочі столи.
Переваги: гнучкі умови постачання, обладнання для HoReCa.
Мінуси: обмежений вибір аксесуарів. Компанія орієнтована на ресторани й кафе, де потрібне базове оснащення, але можна замовити й спеціалізовані позиції для піцерій.
✅
Так
✅
Повний сервіс
✅
Київ і вся Україна
❌
Обмежено
✅
Є
✅
Україна
❌
Ні
⚠️
Обмежено
✅
Київ і регіони
✅
Так
✅
Є
✅
Україна
❌
Ні
Базовий
✅
Львів, Одеса, Київ
Якщо ви плануєте відкрити піцерію, найкраще звертатися до постачальника, який пропонує обладнання для піцерії під ключ. Це дозволяє одразу купити піч для піци, тестоміс, столи й аксесуари в одному місці та отримати весь комплекс послуг: від проєктування до сервісного обслуговування.
Обов’язково уточнюйте:
чи є гарантія на обладнання;
як швидко постачаються запчастини;
чи має компанія досвід оснащення закладів у Києві та по всій Україні.
Ми розглянули ТОП-5 магазинів обладнання для піцерій в Україні. Лідером рейтингу справедливо став Technofood — компанія з найширшим асортиментом, гарантією та можливістю замовлення «під ключ».
Пам’ятайте: правильне обладнання — це половина успіху піцерії. Обирайте перевіреного постачальника, щоб бізнес працював без перебоїв і приносив прибуток.
Хочете консультацію? Зверніться до Technofood і дізнайтеся, як швидко та вигідно відкрити піцерію з нуля у Києві чи будь-якому місті України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Саме тому все більше підприємців обирають обладнання для піцерії під ключ. Це дозволяє не лише купити піч для піци та тестоміс в одному магазині, а й отримати повний комплекс послуг: проєктування кухні, монтаж, доставку та сервіс. Такий підхід економить час і гроші, а головне — забезпечує стабільну роботу закладу.
У цьому огляді ми підготували рейтинг ТОП-5 магазинів професійного обладнання для піцерій в Україні, серед яких беззаперечним лідером є Technofood. Ми також розглянемо конкурентів і порівняємо їх за асортиментом, сервісом та умовами співпраці.
Критерії вибору магазину обладнання для піцерії
При виборі постачальника варто враховувати:
Саме ці параметри ми взяли за основу при складанні рейтингу кращих магазинів.
ТОП-5 магазинів професійного обладнання для піцерій
Technofood — №1 в Україні
Profood
Techsnab
Inox-Trade
Avelon
Порівняння магазинів обладнання для піцерії в Україні
Магазин
Асортимент (печі, тестоміси, столи)
Послуги «під ключ»
Гарантія/сервіс
Доставка по Україні
Ціни
Technofood
Печі для піци, тестоміси, холодильні та розділювальні столи
✅
Так
✅
Повний сервіс
✅
Київ і вся Україна
Доступні
Profood
Печі, тестоміси, холодильне обладнання
❌
Обмежено
✅
Є
✅
Україна
Середні
Techsnab
Печі, тісторозкатки, холодильники
❌
Ні
⚠️
Обмежено
✅
Київ і регіони
Доступні
Inox-Trade
Печі, тестоміси, столи, проєктування
✅
Так
✅
Є
✅
Україна
Вище середніх
Avelon
Печі, преси, робочі столи
❌
Ні
Базовий
✅
Львів, Одеса, Київ
Середні
Як обрати магазин для старту піцерії з нуля
Якщо ви плануєте відкрити піцерію, найкраще звертатися до постачальника, який пропонує обладнання для піцерії під ключ. Це дозволяє одразу купити піч для піци, тестоміс, столи й аксесуари в одному місці та отримати весь комплекс послуг: від проєктування до сервісного обслуговування.
Обов’язково уточнюйте:
Підсумки: який магазин обрати для піцерії?
Ми розглянули ТОП-5 магазинів обладнання для піцерій в Україні. Лідером рейтингу справедливо став Technofood — компанія з найширшим асортиментом, гарантією та можливістю замовлення «під ключ».
Пам’ятайте: правильне обладнання — це половина успіху піцерії. Обирайте перевіреного постачальника, щоб бізнес працював без перебоїв і приносив прибуток.
Хочете консультацію? Зверніться до Technofood і дізнайтеся, як швидко та вигідно відкрити піцерію з нуля у Києві чи будь-якому місті України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Боратинська громада продовжує допомагати ЗСУ – передали технічні засоби на 14 млн грн
Сьогодні, 20:16
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 1 жовтня
Сьогодні, 20:00
ТОП-5 магазинів, які допоможуть відкрити успішну піцерію з нуля
Сьогодні, 19:49