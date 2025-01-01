ТОП-5 магазинів, які допоможуть відкрити успішну піцерію з нуля





Саме тому все більше підприємців обирають



У цьому огляді ми підготували рейтинг ТОП-5 магазинів професійного обладнання для піцерій в Україні, серед яких беззаперечним лідером є Technofood. Ми також розглянемо конкурентів і порівняємо їх за асортиментом, сервісом та умовами співпраці.



Критерії вибору магазину обладнання для піцерії

При виборі постачальника варто враховувати:



Асортимент — піч для піци (газова чи електрична), тестоміс для піци, холодильні столи, аксесуари.

Сервіс і гарантія — наявність офіційної гарантії та обслуговування.

Обладнання під ключ — можливість проєктування кухні, монтажу й запуску.

Відгуки клієнтів — реальні кейси та досвід інших власників бізнесу.

Саме ці параметри ми взяли за основу при складанні рейтингу кращих магазинів.



ТОП-5 магазинів професійного обладнання для піцерій

Technofood — №1 в Україні

Асортимент: професійні печі для піци (електричні та газові), тестоміси для піци, розділювальні та холодильні столи, аксесуари.

Послуги: проєктування й монтаж кухні «під ключ», доставка по Україні (Київ, Львів, Одеса, Харків), сервісне обслуговування.

Чому лідер: широкий вибір, гарантія від виробника, вигідні ціни, готові рішення для бізнесу будь-якого масштабу. Якщо ви плануєте відкрити піцерію з нуля, тут можна купити піч для піци й повний комплект обладнання для піцерії під ключ.

Profood

Спеціалізація: обладнання для HoReCa, включно з піцеріями.

Плюси: широкий вибір брендів, доставка по всій Україні, гарантія.

Мінуси: менше індивідуальних рішень «під ключ», ніж у Technofood. Підійде тим, хто шукає обладнання для піци в Києві та інших містах України, але не потребує комплексного супроводу.

Techsnab

Асортимент: печі для піци, тісторозкатки, холодильне обладнання.

Підходить: для невеликих і середніх закладів.

Мінуси: обмежений сервіс, менше додаткових послуг. Проте тут можна купити піч для піци у Києві за доступною ціною, якщо пріоритетом є базове оснащення.

Inox-Trade

Послуги: комплексне оснащення піцерій та ресторанів.

Плюси: проєктування та монтаж обладнання під ключ, співпраця з європейськими брендами.

Мінуси: ціни вищі за середні. Гарний варіант для тих, хто хоче не лише купити тестоміс для піци чи піч, а й отримати повний пакет послуг у форматі «під ключ».

Avelon

Асортимент: печі для піци, преси, робочі столи.

Переваги: гнучкі умови постачання, обладнання для HoReCa.

Мінуси: обмежений вибір аксесуарів. Компанія орієнтована на ресторани й кафе, де потрібне базове оснащення, але можна замовити й спеціалізовані позиції для піцерій.



Порівняння магазинів обладнання для піцерії в Україні







Магазин

Асортимент (печі, тестоміси, столи)

Послуги «під ключ»

Гарантія/сервіс

Доставка по Україні

Ціни









Technofood

Печі для піци, тестоміси, холодильні та розділювальні столи



✅

Так





✅

Повний сервіс





✅

Київ і вся Україна



Доступні









Profood

Печі, тестоміси, холодильне обладнання



❌

Обмежено





✅

Є





✅

Україна



Середні









Techsnab

Печі, тісторозкатки, холодильники



❌

Ні





⚠️

Обмежено





✅

Київ і регіони



Доступні









Inox-Trade

Печі, тестоміси, столи, проєктування



✅

Так





✅

Є





✅

Україна



Вище середніх









Avelon

Печі, преси, робочі столи



❌

Ні





Базовий





✅

Львів, Одеса, Київ



Середні







Як обрати магазин для старту піцерії з нуля

Якщо ви плануєте відкрити піцерію, найкраще звертатися до постачальника, який пропонує обладнання для піцерії під ключ. Це дозволяє одразу купити піч для піци, тестоміс, столи й аксесуари в одному місці та отримати весь комплекс послуг: від проєктування до сервісного обслуговування.



Обов’язково уточнюйте:



чи є гарантія на обладнання;

як швидко постачаються запчастини;

чи має компанія досвід оснащення закладів у Києві та по всій Україні.

Підсумки: який магазин обрати для піцерії?

Ми розглянули ТОП-5 магазинів обладнання для піцерій в Україні. Лідером рейтингу справедливо став Technofood — компанія з найширшим асортиментом, гарантією та можливістю замовлення «під ключ».



Пам’ятайте: правильне обладнання — це половина успіху піцерії. Обирайте перевіреного постачальника, щоб бізнес працював без перебоїв і приносив прибуток.



Хочете консультацію? Зверніться до Technofood і дізнайтеся, як швидко та вигідно відкрити піцерію з нуля у Києві чи будь-якому місті України.

