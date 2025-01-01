Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 1 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 1 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 1 жовтня

Луцьк

Хмарно. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.

Область

Хмарно. Вночі та вранці невеликий місцями помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла.

