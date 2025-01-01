У Луцьку на пішоходів-порушників склали адміністративні матеріали

У Луцьку на пішоходів-порушників склали адміністративні матеріали
Учора у Луцьку патрульні виявили двох пішоходів, які перейшли дорогу в невстановленому місці. Більше того, молодики мали ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Також у Луцьку сьогодні патрульні помітили декілька пішоходів, які здійснили перехід проїзної частини поза межами пішохідного переходу.

На усіх порушників патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.

Нагадуємо, за порушення правил дорожнього руху пішоходами настає відповідальність за ст. 127 КУпАП, а саме:

ч.1 порушення правил дорожнього руху пішоходами становить — штраф 255 гривень;

ч.3 пішохід порушив правила дорожнього руху та перебуває у стані сп’яніння — штраф 680 гривень;

ч.4 якщо дії пішохода спричинили створення аварійної обстановки — штраф 850 гривень або громадські роботи на строк до 40 годин.

