Жінка, яка з чоловіком і дітьми загинула на Сумщині, була вагітна двійнею
Сьогодні, 17:09
Альона Лєсніченко, яка разом із чоловіком та дітьми загинула внаслідок російської атаки на Сумщину, була вагітна двійнею. Родина переїхала до села Чернеччина з Краснопілля, тікаючи від обстрілів.
Про це повідомило місцеве видання «Кордон.Медіа», пише Громадське.
Староста села Оксана Чернова розповіла, що родина Лєсніченків переїхала до Чернеччини з Краснопілля, адже їхній будинок був пошкоджений.
Альона Лєсніченко була родом з Чернеччини, тому сім’я вирішила переїхати у батьківську хату, тікаючи від російських обстрілів.
Сусіди родини розповіли, що жінка була вагітна двійнею, а до нового будинку Лєсніченки переїхали нещодавно.
«На місці їхньої домівки — руїни. Немає даху та стін. А на подвір'ї досі висить випраний дитячий одяг, який готували до народження ще двох діток, втім він вже не знадобиться», — розповіли у «Кордон.Медіа».
Нагадаємо, російський дрон у ніч проти 30 вересня влучив по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині. Там жило подружжя та двоє їхніх синів віком 4 і 6 років — уся сім’я загинула.
Жінка, яка з чоловіком і дітьми загинула на Сумщині, була вагітна двійнею
Сьогодні, 17:09
