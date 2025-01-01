Жінка, яка з чоловіком і дітьми загинула на Сумщині, була вагітна двійнею

Альона Лєсніченко, яка разом із чоловіком та дітьми загинула внаслідок російської атаки на Сумщину, була вагітна двійнею. Родина переїхала до села Чернеччина з Краснопілля, тікаючи від обстрілів.



Про це повідомило місцеве видання «Кордон.Медіа», пише



Староста села Оксана Чернова розповіла, що родина Лєсніченків переїхала до Чернеччини з Краснопілля, адже їхній будинок був пошкоджений.



Альона Лєсніченко була родом з Чернеччини, тому сім’я вирішила переїхати у батьківську хату, тікаючи від російських обстрілів.



Сусіди родини розповіли, що жінка була вагітна двійнею, а до нового будинку Лєсніченки переїхали нещодавно.



«На місці їхньої домівки — руїни. Немає даху та стін. А на подвір'ї досі висить випраний дитячий одяг, який готували до народження ще двох діток, втім він вже не знадобиться», — розповіли у «Кордон.Медіа».



Нагадаємо, російський дрон у ніч проти 30 вересня влучив по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині. Там жило подружжя та двоє їхніх синів віком 4 і 6 років — уся сім’я загинула.

