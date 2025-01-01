Боратинська громада продовжує допомагати ЗСУ – передали технічні засоби на 14 млн грн

Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 14 мільйонів гривень.

Про це повідомили на офіційній сторінці громади у facebook.

Боратинська громада продовжує допомагати ЗСУ та за вересень цього року на потреби війська закупили та передали:

  • 85 супутникових модемів Starlink загальною вартістю 1 320 500 грн.

  • 55 квадрокоптерів DJI Mavic 3T загальною вартістю 11 512 470 грн.

  • 25 зарядних станцій Ecoflow загальною вартістю 1 119 999 грн.

  • комплектуючі для FPV дронів, кабелі, генератори, автомобільні шини та запчастини, охолоджуюче обладнання тощо на суму 400 000 грн.

    • «Продовжуймо допомагати заради спільної Перемоги!» - повідомляють у громаді.

    Нагадаємо, 28 вересня у Баєві пройшов третій локальний фестиваль РідFest Боратинської громади на якому вдалося зібрати 157 524.00 гривні для Збройних Сил України.

