Боратинська громада продовжує допомагати ЗСУ – передали технічні засоби на 14 млн грн





Про це повідомили на офіційній сторінці громади у facebook.



Боратинська громада продовжує допомагати ЗСУ та за вересень цього року на потреби війська закупили та передали:



85 супутникових модемів Starlink загальною вартістю 1 320 500 грн.

55 квадрокоптерів DJI Mavic 3T загальною вартістю 11 512 470 грн.

25 зарядних станцій Ecoflow загальною вартістю 1 119 999 грн.

комплектуючі для FPV дронів, кабелі, генератори, автомобільні шини та запчастини, охолоджуюче обладнання тощо на суму 400 000 грн.

«Продовжуймо допомагати заради спільної Перемоги!» - повідомляють у громаді.



Нагадаємо, 28 вересня у Баєві пройшов третій локальний фестиваль РідFest Боратинської громади на якому вдалося зібрати 157 524.00 гривні для Збройних Сил України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 14 мільйонів гривень.Про це повідомили на офіційній сторінці громади у facebook.Боратинська громада продовжує допомагати ЗСУ та«Продовжуймо допомагати заради спільної Перемоги!» - повідомляють у громаді.Нагадаємо, 28 вересняна якому вдалося зібрати 157 524.00 гривні для Збройних Сил України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію